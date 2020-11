Czy problemy z oczami mogą być objawem koronawirusa?

Objawy koronawirusa są bardzo różnorodne, dotyczą też oczu. Według WHO symptomy COVID-19 obejmują przede wszystkim: gorączkę, suchy kaszel (tzw. kaszel koronawirusowy), zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła oraz biegunkę. Zdecydowanie mniej często koronawirus daje objawy związane ze zdrowiem oczu.

Koronawirus a oczy: jak często pojawiają się objawy okulistyczne?

Objawy dotyczące oczu pojawiają się u około 3 procent osób chorych na koronawirusa. Dla porównania, amerykańska agencja CDC szacuje, że od 83 do 99 procent ludzi ma przy COVID-19 gorączkę, a od 59 do 82 procent osób kaszle. Co więcej, badanieopublikowane na łamach „British Journal of Ophthalmology” wykazało, że objawy związane ze zdrowiem oczu najczęściej pojawiają się w środkowej fazie trwania infekcji.

Koronawirus a oczy: zapalenie spojówek

Zapalenie spojówek to najczęstszy z objawów koronawirusa związanych z oczami, zwykle prowadzi do ich zaczerwienienia i obrzęku. Symptomowi temu naukowcy przyjrzeli się już na początku epidemii. Pod koniec kwietnia opublikowano przegląd trzech badań związanych z objawami okulistycznymi COVID-19, łącznie przebadano 1167 osób z łagodnym lub ciężkim przebiegiem choroby. Okazało się, że u 1,1 procent z nich wystąpiło zapalenie spojówek – częściej u pacjentów z poważnymi symptomami COVID-19. Wśród pacjentów, którzy mieli łagodne objawy, tylko 0,7 procent cierpiało na zapalenie spojówek. Inne badanie, opublikowane już pod koniec lutego 2020 roku w Chinach i przeprowadzone na 1099 osobach wykazało, że tylko 0,8 procent wszystkich badanych pacjentów miało zapalenie spojówek.

Koronawirus a oczy: inne objawy okulistyczne

Chemoza to termin, którym określa się podrażnienia oka, zwłaszcza w odniesieniu do spojówki. Jedno z badań przeprowadzonych wśród 38 chorych na COVID-19 wykazało, że 12 z nich miało podrażnione oczy. To samo badanie wykazało, że 8 osób doświadczyło łzawienia oczu. U 7 osób pojawiła się także wydzielina na oku, mająca je zapewne nawilżyć. Jednak próba ta jest zbyt mała, by na podstawie tego jednego badania wyciągnąć daleko idące wnioski. Konieczne są w tym kierunku dalsze działania naukowe.

Koronawirus a oczy: jak wirus dostaje się do oka?

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się głównie podczas kropelki trafiające do powietrza, gdy ktoś kicha, kaszle, mówi. Wirusem można się zarazić również poprzez dotknięcie zakażonej powierzchni i następne przyłożenie ręki do nosa, ust lub właśnie oczu, jednak – jak zauważają naukowcy – nie jest to główny sposób rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Podejrzewa się także, że wirus może być przenoszony przez oczy, ale SARS-CoV-2 jest nadal na tyle niezbadany, że nie można tego potwierdzić. Inaczej z wirusem SARS, którego epidemia wybuchła w 2003 roku i który do SARS-CoV-2 jest bardzo podobny. W jego przypadku wykazano, że brak ochrony oczu naraża na zakażenie się nim, jednak ryzyko to jest stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi środkami. Zawsze jednak podjęcie środków ostrożności związanych z ochroną oczu jest dobrym pomysłem. Jak to robić? Unikając tarcia oczu zwłaszcza w miejscach publicznych, w których dotyka się różnych powierzchni i nie ma możliwości dokładnego umycia rąk. Warto też zamienić soczewki na okulary, ponieważ nosząc te drugie, rzadziej przecieramy oczy.

Koronawirus a oczy: co robić, gdy masz objawy okulistyczne?

Zaczerwienione, podrażnione oczy nie oznaczają, że ma się COVID-19. Przyczyn może być wiele: alergie, dostanie się do oczu obcego ciała, zmęczenie oczu. Co też ważne, objawy związane z oczami rzadko pojawiają się na początku choroby. I – jak do tej pory – nie było żadnych doniesień naukowych sugerujących, że symptomy te, gdy już pojawiają się przy koronawirusie, mogą powodować zagrożenie utratą wzroku. W przypadku podrażnień oczu warto więc skontaktować się z lekarzem za pośrednictwem teleporady – powinien on zalecić konkretne działanie, przepisać krople.

Jeśli jednak pojawiają się również inne objawy związane z koronawirusem, zwłaszcza tak groźne jak problemy z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, zasinienie ust, uczucie dezorientacji, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

