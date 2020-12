Wszystko, co musisz wiedzieć o szczepionce BioNTech & Pfizer. Jest ulotka po polsku

Do szczepionek na koronawirusa Polacy podchodzą sceptycznie. W poniedziałek Kantar udostępnił PAP raport „Stosunek Polaków do szczepień przeciw koronawirusowi”. 47 proc. ankietowanych skłania się do twierdzenia, że bardziej boją się powikłań po szczepieniu, podczas gdy 26 proc. Polaków bardziej obawia się samej choroby. 27 proc. badanych nie potrafiło określić, czy bardziej boją się choroby, czy też szczepienia. Wątpliwości może pomóc rozwiać opublikowana właśnie pełna charakterystyka produktu leczniczego (szczepionki BioNTech & Pfizer) w języku polskim. Link do dokumentu zamieścił na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Szczepionka BioNTech & Pfizer – działania niepożądane

W kwestii szczepień na koronawirusa najwięcej obaw budzą ewentualne skutki uboczne i działania niepożądane. To, czego możemy się spodziewać po zaszczepieniu, szczegółowo opisano w charakterystyce produktu leczniczego: „Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u uczestników w wieku 16 lat lub starszych były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>80%), zmęczenie (>60%), ból głowy (>50%), ból mięśni i dreszcze (>30%), ból stawów (>20%), gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (>10%). Działania te miały zazwyczaj nasilenie łagodne lub umiarkowane oraz ustępowały w ciągu kilku dni od podania szczepionki. Nieco mniejsza częstość występowania zdarzeń reaktogenności była związana z bardziej podeszłym wiekiem” – czytamy w dokumencie.

Jest także zapis o reakcjach anafilaktycznych: „Zgłaszano przypadki zdarzeń anafilaktycznych. Zawsze powinny być łatwo dostępne odpowiednie metody leczenia i monitorowania w razie wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Po podaniu szczepionki zaleca się ścisłą obserwację pacjenta przez co najmniej 15 minut. Drugiej dawki szczepionki nie należy podawać osobom, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna po pierwszej dawce produktu leczniczego Comirnaty”.

Co ciekawe, w opisie szczepionki, pojawił się też akapit o ewentualnych reakcjach lękowych na samo szczepienie: „W związku ze szczepionką mogą wystąpić reakcje związane z lękiem, w tym reakcje wazowagalne (omdlenia), hiperwentylacja lub reakcje związane ze stresem jako psychogenna reakcja na wstrzyknięcie z użyciem igły. Istotne jest zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć urazów w wyniku omdlenia”.

Aby zapoznać się z pełną charakterystyką produktu leczniczego w języku polskim, wystarczy wejść na stronę: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_pl.pdf

