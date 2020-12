Szczepionka – potężne narzędzie do walki z pandemią

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepiono w niedzielę pierwszą osobę na COVID-19 w Polsce – naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską. Prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zapytany przez PAP jakie jest znaczenie tego wydarzenia, powiedział: „To jest symboliczny moment, ale oznacza, że jest światełko, coś co daje szanse w walce z pandemią” – powiedział. Podkreślił, że nie jest to „game over” – teraz wszystko zależy od chęci społeczeństwa do zaszczepienia.

W jego ocenie szczepionka działa lepiej, niż się spodziewał – co widać w wynikach badań opublikowanych w „New England Journal of Medicine”. Wskazuje również na to, że jej profil „jest jednoznacznie bezpieczny”.

Szczepienia na koronawirusa w Polsce

Pierwsze osoby zostały zaszczepione w CSK MSWiA w Warszawie w świetle kamer. Byli to medycy. Prof. Flisiak wyraził nadzieję, że to wydarzenie przekona chociaż część osób nieprzekonanych do szczepienia. Przypomniał o tym, że przed połową grudnia wśród niezdecydowanych byli nawet lekarze – ok. 60 proc. z nich. Mówili o tym, że czekają na więcej informacji. „Ale było to przed połową grudnia, gdy nie były znane wyniki badań nad szczepionkami i zanim pierwsza z nich została zarejestrowana w USA i Europie, stąd ich wątpliwości” – dodał.

Prof. Flisiak uważa, że stosunkowo niewielką grupę stanowią antyszczepionkowcy, którzy są jednak grupą bardzo głośną. Tym samym powodują niepewność wśród innych. Fałszywe informacje o szczepionkach szerzą też „zwykli mąciciele”, ale być może też grupy, które dążą do destabilizacji naszego kraju – dodał.

Prof. Flisiak powiedział PAP, że w prowadzonej przez niego klinice aktualnie wszystkie łóżka ma zajęte przez chorych na COVID-19. „Wczoraj przekazaliśmy dwie osoby na oddział intensywnej terapii. My – lekarze – fizycznie nie widzimy żadnej poprawy, chociaż krzywe spadają. Średnia liczb zachorowań dziennych zidentyfikowanych, którą liczy się tygodniami, to nadal 8-9 tysięcy” – przypomniał.

1 mln osób szczepionych miesięcznie

W ocenie prof. Flisiaka realne jest szczepienie w Polsce miesięcznie 1 mln osób. „Myślę, że ten milion to jest minimum. Wszystko zależy od nastawienia ludzi” – zaznaczył.

Ekspert powiedział, że zaszczepi się w niedzielę, prawdopodobnie wspólnie m.in. z prof. Adamem Krętowskim – rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dodał, że w poniedziałek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku szczepienia „ruszą pełną parą”. „Mamy przygotowane listy szczepień na najbliższych kilka dni” – zapewnił.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

Czytaj też:

Przeziębienie, grypa czy COVID-19? Jak rozpoznać objawy?