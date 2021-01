Naukowcy: Stres i depresja mogą obniżać skuteczność szczepionki na COVID-19

Wyniki najnowszych badań, opublikowane na łamach „Perspectives on Psychological Science” sugerują, że zależność ta działa również w przypadku szczepionki na COVID-19, mimo że ta jest jeszcze na wczesnym etapie globalnej dystrybucji.

Nie u każdej osoby efekt zaszczepienia będzie taki sam

Szczepionka przeciw COVID-19 jest bardzo skuteczna w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznej w organizmie, jednak nie u wszystkich osób zadziała z równą siłą. Istnieją bowiem czynniki genetyczne i środowiskowe, a także te dotyczące zdrowia psychicznego danej osoby, mogące skuteczność szczepionki obniżyć poprzez spowolnienie odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Jak zaznacza Annelise Madison z Ohio State University, jedna z autorek badania, pandemia ma bardzo niepokojący wpływ na samopoczucie, co może skutkować niepokojem, zwiększonym stresem, a u niektórych osób nawet depresją. Wszystkie te czynniki osłabiają układ immunologiczny i zmniejszają odporność na infekcję.

W ciągu kilku godzin po szczepieniu pojawić się powinna ogólna odpowiedź immunologiczna na poziomie komórkowym, ponieważ wtedy organizm zaczyna rozpoznawać zagrożenie biologiczne. Tę odpowiedź wspomaga produkcja przeciwciał, które celują w określone patogeny. To właśnie ciągła produkcja przeciwciał pozwala określić, jak skuteczna jest szczepionka w zapewnieniu długotrwałej ochrony i na niej skupili się autorzy badania. Choć, jak podkreślają, to tylko jeden z aspektów odpowiedzi adaptacyjnej układu odpornościowego.

Jak zwiększyć skuteczność szczepionki?

Czynniki psychologiczne i behawioralne mogą wydłużyć czas potrzebny do rozwinięcia odporności i skrócić czas jej trwania. Co ważne, niektóre z nich można modyfikować. Naukowcy zalecają, by dzień przed szczepieniem intensywnie poćwiczyć, a potem dobrze się wyspać. Wtedy układ odpornościowy zadziała z maksymalną wydajnością, co poskutkuje szybszą i silniejszą odpowiedzią immunologiczną.

