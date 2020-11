Jak koronawirus objawia się u dzieci? Tak samo czy inaczej niż u dorosłych?

Objawy koronawirusa u dzieci to kwestia, którą naukowcy badają od samego początku pandemii. Wstępne analizy pozwalają stwierdzić, że występują pewne różnice między przebiegiem COVID-19 u dzieci i u dorosłych.

Objawy koronawirusa u dzieci: które pojawiają się najczęściej?

Koronawirus u dzieci przebiega zazwyczaj łagodniej niż u dorosłych, często też choroba nie daje żadnych objawów –do takich wniosków doprowadziły zakrojone na szeroką skalę badania, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „The Lancet”. Jego autorzy zebrali dane na temat przebiegu koronawirusa u dzieci ze 131 innych badań, zebranych w 26 krajach świata i przedstawiających przypadki 7780 pacjentów pediatrycznych. Okazało się, że 19,3 procent dzieci przechodzi COVID-19 bezobjawowo, 59,1 procent z nich ma gorączkę, 55,9 procent – kaszel, 20 procent – katar, a niecałe 19 procent maluchów cierpi na osłabienie i zmaga się z bólem gardła. Duszności to objaw występujący u 11,7 procent pacjentów, a biegunka – u 6,5 procent dzieci. Z kolei ból głowy to przypadłość występująca u 4,3 procenta pacjentów. 5,4 procent dzieci skarżyło się na nudności i wymioty. U dzieci niemal w ogóle nie występuje wysypka – tylko wśród 0,25 procent z nich.

U dzieci stan ciężki i krytyczny spowodowany koronawirusem występuje trzykrotnie rzadziej niż u dorosłych. Wykształciło się jednak charakterystyczne dla najmłodszych powikłanie po chorobie – pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny czasowo związany z zakażeniem SARS-CoV-2, jednak występuje on bardzo rzadko.

Objawy koronawirusa u dzieci: jak opiekować się dzieckiem?

To, że dziecko przechodzi chorobę łagodnie nie oznacza, że dorosły nie może się od niego zarazić i cierpieć poważniej. Jak więc opiekować się chorym na COVID-19 dzieckiem, by samemu zapewnić sobie bezpieczeństwo? Jak wskazują zalecenia harvardzkie, należy możliwie jak najbardziej ograniczyć liczbę osób opiekujących się dzieckiem i pamiętać o myciu i dezynfekcji rąk. Zalecenie to dotyczy przede wszystkim najmłodszych, którzy lubią dotykać przeróżnych powierzchni i zabawek o wiele częściej niż dorośli. Jeśli dziecko ma więcej niż 2 lata, można poprosić je o chwilowe zakładanie maseczki, gdy opiekun jest w pokoju. Gdy miałoby ono nosić ją dłużej, nie może pozostawać w pomieszczeniu samo. Maskę powinien nosić też przy dziecku jego opiekun. Oczywiście należy przestrzegać zasad także podczas kwarantanny po chorobie i nie dopuszczać do kontaktu malucha z innymi dziećmi czy członkami rodziny pozostającymi poza jego miejscem zamieszkania.

Objawy koronawirusa u dzieci: kiedy skontaktować się z lekarzem?

Biegunka, wymioty, a nawet katar czy kaszel nie muszą być objawem COVID-19. W przypadku wystąpienia tych objawów mimo to należy skontaktować się z lekarzem, by wskazał dalszą drogę postępowania medycznego. Aby dziecko mogło otrzymać skierowanie na test na koronawirusa, muszą się u niego pojawić takie same objawy, jak wśród dorosłych, czyli gorączka powyżej 38℃, (częściowo) utrata węchu lub/i smaku, kaszel i duszności. Skierowanie można otrzymać podczas teleporady, z ważnym wyjątkiem – rodzice dzieci w wieku do lat 2 muszą się pojawić z maluchem w przychodni osobiście.

Objawy koronawirusa u dzieci: kiedy wezwać pogotowie?

Należy wezwać pogotowie, jeśli dziecko ma kłopoty z oddychaniem, czuje ucisk w klatce piersiowej, ma zimną, spoconą, bladą skórę, odczuwa bardzo silny ból brzucha, zawroty głowy, jest zdezorientowane. Takie objawy koronawirusa u dzieci występują jednak bardzo rzadko.

