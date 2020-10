Jak zdobyć skierowanie na test na COVID-19 i gdzie wykonać test?

Jak zdobyć skierowanie na test na COVID-19? Kto może je wystawić i jak się przygotować do samego testu? Odpowiadamy na te pytania zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak zdobyć skierowanie na test na COVID-19?

Pacjent może uzyskać skierowanie na test na COVID-19 od lekarza POZ. Zarówno umawiając się na wizytę osobistą, jak i za pośrednictwem teleporady. Zlecenie testu po teleporadzie możliwe jest jednak jedynie w konkretnym przypadku. Muszą istnieć stwierdzone i udokumentowane cztery objawy kliniczne COVID-19:

W przypadku wystąpienia tych objawów lekarz POZ wystawia skierowanie na test na COVID-19 za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Przekazuje również pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań (o których wspomnimy niżej), w których można wykonać badanie. W takich przypadkach wskazane jest unikanie transportu publicznego, by uniknąć zarażenia innych osób.

Gdy jednak pacjent nie jest w stanie samodzielnie udać się na test, lekarz kontaktuje się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przekazuje informację o konieczności wykonania danej osobie testu. W takich przypadkach do pacjenta przyjeżdża karetka „wymazówka” i test jest przeprowadzany w domu.

Co ważne, testy zlecone przez lekarza POZ wykonywane są bezpłatnie.

Dana osoba może też wykonać test komercyjny. Jeśli jego wynik jest dodatni, nie można wychodzić z domu i należy skontaktować się z lekarzem POZ w celu dalszego postępowania.

Co jednak zrobić, gdy pacjent nie ma wszystkich wymienionych czterech objawów, a podejrzewa u siebie koronawirusa? W takim przypadku należy umówić kolejną teleporadę po upływie 3-5 dni od pierwszej. Jeśli specjalista znów stwierdzi, że nie ma podstaw do wystawienia skierowania na test na COVID-19, można umówić się na osobistą wizytę lekarską.

Skierowanie na test na COVID-19 u dzieci

Postępowanie w przypadku dzieci przebiega tak samo, z jedną ważną różnicą – w przypadku najmłodszych do 2. roku życia porada ma zawsze formę osobistą.

Jak przygotować się do testu na COVID-19?

Osoba przystępująca do testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 musi:

przygotować dokument z numerem PESEL i zdjęciem (dowód osobisty);

unikać środków komunikacji publicznej.

Na 2 godziny przed badaniem nie należy przyjmować żadnych posiłków, nic nie pić ani nie żuć gumy. Zabronione jest również płukanie jamy ustnej i nosa, mycie zębów, przyjmowanie leków i palenie papierosów.

Jak przebiega test na COVID-19?

Test na COVID-19 polega na zmierzeniu temperatury oraz pobraniu wymazu z gardła i nosa. Jak ma się zachować osoba, która znalazła się w mobilnym punkcie testowym? Musi zaparkować samochód w wyznaczonym miejscu i przygotować dokumenty. Na znak badającego należy podjechać na stanowisko i pokazać dokument bez otwierania szyby. Po weryfikacji tożsamości dana osoba podjeżdża na stanowisko do pobierania materiału. W tym momencie należy wyłączyć silnik, cały czas pozostawać w pojeździe, otworzyć okno i przygotować się do badania. Zarówno w trakcie, jak i po badaniu należy stosować się do poleceń zespołu testującego.

Wynik testu dana osoba może sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta, poinformuje o nim również lekarz POZ. Nie ma możliwości osobistego odebrania wyników badania. Jeśli okaże się, że wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie należy powtórzyć. Kolejny test na COVID-19 wykonuje się po upływie 24-48 godzin od pierwszego. Należy ponownie uzyskać na niego skierowanie.

Mobilne punkty pobrań

Lista mobilnych punktów pobrań jest na bieżąco aktualizowana na rządowej stronie pacjent.gov.pl. Zazwyczaj pobrania odbywają się w szpitalach, przychodniach.

