COVID-19 czy migrena? Jak rozróżnić ból głowy

W dzisiejszej rzeczywistości często pierwszą rzeczą, która pojawia się w głowie każdego cierpiącego na ból głowy, jest obawa: czy mam COVID-19? Wieloletni migrenowcy mogą czuć różnicę, ale ci mniej zorientowani martwią się o swoje zdrowie. Jednak ból głowy wywołany przez COVID-19 przedstawia się znacznie inaczej niż migrena. Jest opisany jako uczucie ściskania i zwykle pogarsza się, wraz z kaszlem i gorączką. Występuje, gdy nasz układ odpornościowy zaczyna zwalczać wirusa, uwalniając substancje chemiczne zwane cytokinami. Cytokiny wywołują stany zapalne, które są postrzegane jako ból przez korę mózgową.

Ból głowy w COVID-19

W przypadkach COVID-19 najpoważniejsze i najgroźniejsze bóle głowy występują u osób, które są wyjątkowo dotkliwie chore na Covid-19. „Wygląda na to, że bardzo chorzy pacjenci, którzy mają bardzo chore płuca i naprawdę walczą na OIOM, są tymi, którzy mają poważniejsze złożone powikłania neurologiczne” – powiedziała dr Rachel Colman z School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku.

Migrena przedstawia się zupełnie inaczej, często z pulsującym bólem głowy. Ma stopień od umiarkowanego do silnego, któremu może towarzyszyć wrażliwość na światło, hałas i wymioty. „Pacjenci opisują to, jakby ich mózg był zbyt duży dla ich czaszki” – powiedziała dr Merle Diamond, prezes klinikileczenia bólu głowy w Chicago. Dla wielu migrenowców ból głowy może trwać 8, a nawet 14 godzin, a po ustąpieniu czują się niezbyt dobrze. Są drażliwi, wciąż mogą mieć wrażliwość na światło lub mdłości. Cały proces w przypadku niektórych rodzajów migreny może zająć kilka dni.

Jak zapobiegać bólom głowy?

„Upewnij się, że masz zapas wody w miejscu, w którym spędzasz najwięcej czasu i pij określoną ilość co godzinę”, powiedziała dr Merle Diamond. Ważne jest również wstawanie, oddychanie i rozciąganie co najmniej raz na godzinę. Zasugerowała, że ​​ćwiczenia medytacyjne i relaksacyjne są niezwykle pomocne. Można je zrobić w ciągu pięciu do dziesięciu minut, aby uzyskać poprawę samopoczucia. „Upewnij się też, że nie opuszczasz posiłków i że nie jesteś przepracowany”.

