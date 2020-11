Wysypka, czyli jeden z mniej powszechnych objawów COVID-19

Wysypka jest już kolejnym znanym objawem COVID-19. Choć najczęściej przy zakażeniu SARS-CoV-2 występują bóle mięśni i stawów, wysoka temperatura, kaszel koronawirusowy i duszności, to zmiany na skórze również mogą się pojawić. Stwierdzono tak już na samym początku epidemii, gdy lekarze z włoskiego regionu Lombardii zaobserwowali, że około 20 procent pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 zmaga się również z wysypką. Ta może przybierać różne formy, najczęstsze z nich to: pokrzywka, wysypka rumieniowo-grudkowa, wysypka rumieniowo-pęcherzykowa oraz zmiany przypominające odmrożenia. Choć wydawałoby się, że 20 procent to niedużo, naukowcy z King's College w Londynie postulowali, by dodać wysypkę do trzech pozostałych głównych symptomów COVID-19: wysokiej gorączki, duszącego i uporczywego kaszlu oraz utraty bądź zmiany węchu i/lub smaku.

Początkowo powiązanie tych objawów z COVID-19 nie było łatwe, ponieważ zmiany skórne występują również przy całym szeregu innych chorób i dolegliwości, powodowanych nie tylko przez wirusy, ale i bakterie czy grzyby, alergeny czy pasożyty. Do tego dochodzą również choroby autoimmunologiczne, genetyczne, nowotworowe, zawodowe czy reakcje skórne na działanie niektórych leków. Co więcej, same objawy wysypki przy COVID-19, jak wspomniano wyżej, też są różne. Przyjrzyjmy się dokładniej czterem występującym najczęściej.

Wysypka przy COVID-19: pokrzywka

Pokrzywka zazwyczaj pojawia się na początku infekcji i szybko znika, choć zdarzają się i przypadki, gdy pacjenci z COVID-19 zmagali się z nią długo. Ten rodzaj wysypki ma formę swędzących czerwonych bąbli, które równie niespodziewanie się pojawiają, co znikają. Zwiastunem pokrzywki przy COVID-19 jest często swędzenie wnętrza dłoni i podeszwy stopy. Pokrzywka może się pojawić na dowolnej części ciała, a gdy dotyczy ust i powiek, powoduje obrzęki. Pokrzywkę leczy się za pomocą leków przeciwhistaminowych. Co ważne, jeśli u danej osoby występuje obrzęk warg, należy sprawdzić, czy może ona swobodnie oddychać i czy jej oddech nie jest świszczący, ponieważ taki wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Wysypka przy COVID-19: wysypka rumieniowo-grudkowa i wysypka rumieniowo-pęcherzykowa

Te dwa rodzaje wysypek różnią się od pokrzywki długością występowania – utrzymują się na skórze kilka dni bądź tygodni. To czerwone i wyboiste zmiany, które pojawiają się na całym ciele, ale szczególnie upodobały sobie zgięcia łokci i kolan, a także grzbiety dłoni i stóp. Ten rodzaj wysypki przy COVID-19, podobnie jak pokrzywka, bardzo swędzi i może pojawić się nawet kilka tygodni po wystąpieniu zakażenia.

Wysypka przy COVID-19: covidowe palce

Osobnym przypadkiem wystąpienia wysypki przy COVID-19 są tzw. covidowe palce – zmiany, które swoim wyglądem przypominają te, jakie pojawiają się na skutek odmrożeń. To czerwonawe i fioletowawe guzki pojawiające się zazwyczaj na palcach nóg i rąk, rzadziej idące w górę kończyn. Najczęściej covidowe palce występują u osób młodszych i dopiero w trakcie infekcji, nie na samym jej początku. Ten rodzaj wysypki może powodować niewielki ból, ale nie swędzi. Co ważne, kiedy wysypka ustąpi, w miejscu jej występowania skóra może zacząć się złuszczać.

Wysypka przy COVID-19: oczy i usta

Specyficzne zmiany mogą też pojawiać się wyłącznie w obrębie ust i oczu, powodując podrażnienie ich obu i łzawienie tych drugich. Usta w czasie przechodzenia COVID-19 mogą się stać obolałe, a po chorobie wysuszone i spierzchnięte, dochodzi do złuszczania się na nich skóry.

