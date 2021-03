Eksperci chcą skrócić czas między dawkami szczepionki Pfizer. Mają bardzo poważny powód

Jak pokazało nowe badanie, szczepionka Pfizer/BioNTech przeciwko COVID-19 zapewnia mniejszą ochronę u chorych na raka niż u osób zdrowych po podaniu pojedynczej dawki. Sytuacja znacznie polepsza się przy podaniu drugiej dawki, co skłania do skrócenia czasu pomiędzy dawkami szczepionki.

W nowym badaniu sprawdzono działanie szczepionki na 205 ochotnikach z Wielkiej Brytanii – w tym 54 zdrowych osobach i 151 starszych z nowotworami, takimi jak rak piersi, prostaty, lub białaczka. Naukowcy poszukiwali poziomów przeciwciał i limfocytów T we krwi, aby określić poziom odpowiedzi immunologicznej generowanej przeciwko koronawirusowi. Po trzech tygodniach od podania jednej dawki szczepionki odpowiedź przeciwciał stwierdzono u 39% pacjentów z nowotworem, w tym tylko u 13% osób z rakiem krwi. Odpowiedź u zdrowych ochotników wyniosła za to 97%. Po dwóch tygodniach od podania dawki przypominającej odpowiedź przeciwciał znacznie wzrosła, aż do 95% w przypadku niektórych nowotworów.

Co mówią naukowcy?

Na podstawie tych wyników autorzy zalecili pilną weryfikację strategii szczepień w Wielkiej Brytanii dla grup szczególnie wrażliwych klinicznie. Jest to o tyle ważne, że strategia brytyjska zakłada opóźnione podawanie drugiej dawki szczepionki. Eksperci zastanawiają się, czy należy skrócić ten czas w przypadku niektórych grup chorych.

„Wiemy, że układ odpornościowy u pacjentów z rakiem jest upośledzony w porównaniu do osób zdrowych z grupy kontrolnej. Dlatego druga dawka przypominająca szczepionki przygotuje go do działania z taką samą wydajnością, jak u zdrowych osób z grupy kontrolnej” – skomentowała Shoba Amarnath, pracownik naukowy Uniwersytetu Newcastle. Obecnie Pfizer zaleca 21 dni odstępu między dawkami, chociaż różne kraje mogą podchodzić do tego indywidualnie.

