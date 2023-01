Amantadyna: skuteczna czy nie? Są wyniki badań ABM

Temat skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19 wzbudzał emocje w czasie pandemii zarówno u lekarzy, jak i pacjentów. Sprzedaż leku gwałtownie wzrosła, kiedy lekarz Włodzimierz Bodnar ogłosił, że jest skuteczny w walce z koronawirusem. Do tego czasu lek był zarejestrowany do stosowania u chorych z dyskinezą i chorobą Parkinsona. Wiadomo jednak, że pochodne adamantanu, w tym amantadyna, rymantadyna i tromantadyna, wykazują również działanie przeciwwirusowe. Duże zainteresowanie preparatem zadecydowało o tym, że resort zdrowia zlecił Agencji Badań Medycznych badania nad jego skutecznością w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

15 mln zł na badania

Badania potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo amantadyny w leczeniu COVID-19 rozpoczęto w kwietniu 2021 roku. Przeznaczono na nie 15 mln zł. Prowadzono je w dwóch ośrodkach:

Górnośląskim Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Adama Barczyka w leczeniu szpitalnym,

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, pod kierunkiem prof. Konrada Rejdaka w leczeniu ambulatoryjnym.

Amantadyna skuteczna jak placebo

Wyniki prac śląskiego zespołu ogłoszono w lutym 2022 roku. Nie wykazano w nich skuteczności leczenia COVID-29 tym preparatem.

„Amantadyna okazała się równie skuteczna w leczeniu szpitalnym COVID-19 co placebo” – stwierdzili badacze.

Wyniki prac zespołu z Lublina wskazały na efekty przewyższające placebo. Stwierdzono wyższy odsetek pacjentów bezobjawowych (62 proc. amantadyna vs. 52 proc. placebo) oraz ciężkich powikłań i zgonu (amantadyna 0 proc. vs. placebo 4,6 proc.). Naukowcy wydłużyli czas obserwacji pacjentów z uwagi na przebieg fal pandemii: latem epidemia przygasła, a zimą nastąpiło zwiększenie liczby zakażeń. Drugi etap badań zakładał obserwację pacjentów aż do 7 miesięcy, w aspekcie zaburzeń neurologicznych. Ostatecznie jednak badanie nie trwało tak długo, jak zakładano.

„Na podstawie przytoczonych wyników nie można stwierdzić, że podawanie amantadyny wpływa na leczenie i przeciwdziała progresji w kierunku niewydolności oddechowej u pacjentów we wczesnej fazie COVID-19” – napisano w ostatecznym wniosku z badań.

