Naukowcy: Ćwiczenia opóźniają rozwój raka wątroby

Rak wątroby jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci na raka na świecie. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Hepatology przez Elseviera, dostarcza mocnych dowodów na to, że dobrowolne ćwiczenia mogą pomóc w zapobieganiu najczęstszemu typowi raka wątroby, rakowi wątrobowokomórkowemu, i identyfikują zaangażowane szlaki sygnalizacji molekularnej.

Niebezpieczne otłuszczenie wątroby

Otłuszczenie wątroby jest powszechne w przypadku otyłości i cukrzycy i przyczynia się do szybkiego wzrostu częstości występowania raka wątroby na całym świecie. Każdego roku diagnozuje się ten nowotwór u ponad 800 000 ludzi na całym świecie. Jest to również główna przyczyna zgonów z powodu raka, powodując na całym świecie ponad 700 000 zgonów rocznie.

„Jak dotąd istnieje bardzo niewiele skutecznych metod leczenia raka wątroby (śmiertelność jest zbliżona do zapadalności), dlatego bardzo potrzebne są metody zapobiegania rakowi wątroby” – wyjaśnił główny badacz Geoffrey C. Farrell. „Niektóre dane populacyjne sugerują, że osoby ćwiczące regularnie mają mniejsze ryzyko zachorowania na raka wątroby, ale badania dotyczące tego, czy ma to rzeczywiste podłoże biologiczne, a jeśli tak, to identyfikacja mechanizmu molekularnego, który wywołuje taki efekt ochronny, jest niewiele, a wyniki były niejednoznaczne”.

Aktywność fizyczna uchroni przed rakiem wątroby?

Badacze sprawdzili więc, czy ćwiczenia fizyczne zmniejszają rozwój raka wątroby u otyłych/chorych na cukrzycę myszy. Myszy genetycznie napędzano do jedzenia, aby stały się otyłe i zachorowały na cukrzycę typu 2, a młodym dorosłym osobnikom wstrzykiwano wcześnie małą dawkę czynnika wywołującego raka. Połowie myszy umożliwiono regularny dostęp do koła jezdnego; drugiej połowie nie i pozostała siedząca. Myszy biegały do ​​40 kilometrów dziennie, mierzone obrotami koła do ćwiczeń. Spowolniło to przybieranie na wadze przez trzy miesiące, ale pod koniec sześciu miesięcy eksperymentów nawet ćwiczące myszy były otyłe. Po sześciu miesiącach większość siedzących myszy miała raka wątroby, podczas gdy żadna z ćwiczących myszy go nie rozwinęła.

Te badania pokazują, że ćwiczenia mogą zatrzymać rozwój raka wątroby u myszy, u których występuje stłuszczeniowa choroba wątroby związana z otyłością i cukrzycą typu 2. W szczególności, podczas gdy prawie wszystkie otyłe myszy, którym wstrzyknięto małą dawkę czynnika wywołującego raka, rozwinęły raka wątroby w ciągu sześciu miesięcy, myszy, które regularnie ćwiczyły, nie zrobiły tego.

