Jak dziedziczymy kolor oczu? Naukowcy: Nie jest to takie proste!

Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół, pod kierownictwem naukowców z King's College London i Erasmus University Medical Centre Rotterdam. Na jego podstawie ustalono m. in. że brązowy (we wszystkich swoich odcieniach) kolor oczu Azjatów jest genetycznie bardzo podobny do kolorów oczu Europejczyków – od ciemnobrązowego do jasnoniebieskiego. Już we wcześniejszych badaniach naukowcy zidentyfikowali kilkanaście genów, odpowiadających za kolor oczu, wiedząc, że jest ich więcej. Wcześniej uważano, iż za barwę oczu u danej osoby odpowiadają jeden lub dwa geny.

Kolor oczu zapisany w DNA

Jak zaznacza jeden z autorów badania, dr Manfred Kayser, badanie dostarcza solidnych podstaw do tego, by poprawić ludzką umiejętność przewidywania koloru oczu na podstawie DNA danej osoby. Zauważa on jednak również, że jak do tej pory może się to udać najskuteczniej w odniesieniu do brązowych i niebieskich barw, w przypadku innych odcieni ta dokładność przewidywań będzie jeszcze ograniczona.

Z kolei inny z autorów badania, dr Pirro Hysi z King's College London dodał, że uzyskane wyniki są o tyle ekscytujące, że przybliżają nas do zrozumienia genów odpowiadających za jedną z najbardziej charakterystycznych cech ludzkiej twarzy. Pozwolą one także zrozumieć wiele chorób oka, związanych z określonymi poziomami pigmentacji.

