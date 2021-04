Maść końska pomaga na bóle mięśni. Jak działa i jak ją stosować?

Maść końska działa rozluźniająco, rozgrzewająco lub ochładzająco, przynosi ulgę przeciążonym lub obolałym mięśniom. Nie wszyscy jednak mogą po nią sięgać. Co trzeba wiedzieć o maści końskiej?

Czym jest maść końska?

Maść końska to preparat, który swoim działaniem przypomina maść, jaką kiedyś smarowano przeciążone pracą konie. Przynosiło to ulgę obolałym mięśniom, dlatego z czasem zaczęto w ten sam sposób leczyć ludzi.

Maść końska zawiera różne składniki, które działają rozgrzewająco lub ochładzająco i w ten sposób pomagają zlikwidować ból, a także odprężyć się mięśniom. Eukaliptus i arnika, zawarte w maści, wzmacniają naczynia krwionośne, pomagając w ten sposób pozbyć się siniaków i stłuczeń.

Składniki maści końskiej

Rozgrzewająca maść końska zawiera:

kamforę

kasztanowiec zwyczajny, który wzmacnia naczynia krwionośne

olejki cytrusowe, które działają odprężająco

ekstrakty z rozmarynu, które poprawiają krążenie

arnikę, która pomaga usunąć stłuczenia i siniaki

Chłodząca maść końska zawiera dodatkowo:

eukaliptus



mentol

miętę

Wskazania do stosowania maści końskiej

Maść końska działa rozgrzewająco, przeciwzapalnie, przeciwbólowo, koi nerwobóle. Pomaga na:

bóle mięśniowe spowodowane zbyt intensywnym wysiłkiem fizycznym

bóle mięśniowe spowodowane grypą

bóle reumatyczne

migrenowe bóle głowy



bóle kręgosłupa

bóle karku

artretyzm

rwę kulszową



katar

Na co jeszcze pomaga maść końska?

Maść końska polecana jest również osobom, które zmagają się z żylakami lub cierpią na pękające naczynka. Pomaga pozbyć się uczucia zmęczonych i ciężkich nóg, usprawnia krążenie, uszczelnia naczynka krwionośne, zmniejszając ryzyko ich pękania.

Maść końską można również stosować w przypadku kataru lub zapalenia zatok u starszych dzieci. Warto nacierać nią skronie, co pomoże zlikwidować towarzyszący katarowi ból głowy. Maść rozgrzeje zatoki, upłynni wydzielinę i pomoże się jej pozbyć. Zadziała również przeciwzapalnie.

W czasie pandemii, gdy dużo czasu spędzamy przy komputerach i mamy niewiele aktywności fizycznej, maść końska pomoże zlikwidować ból karku i odcinka szyjnego kręgosłupa. Warto nacierać się nią co jakiś czas i masować obolałe miejsca, by rozgrzać mięśnie i zapobiec ich zastaniu. Zapobiegnie to bólom i pozwoli zachować dobre zdrowie.

Jak stosować maść końską?

Maścią końską należy rozgrzać w dłoniach i nacierać nią obolałe miejsca, np. mięśnie, plecy, szyję, kark. W przypadku migren dobrze jest regularnie nacierać nią skronie – to przynosi ulgę i pozwala częściowo pozbyć się aury towarzyszącej migrenowym bólom głowy.

Po intensywnym wysiłku fizycznym maść końską można również dodać do kąpieli. Ciepła woda w połączeniu z rozluźniającymi składnikami zawartymi w maści końskiej pozwoli odprężyć się mięśniom i przyniesie ulgę. Zmniejszy również ból mięśni, który najczęściej pojawia się dopiero kolejnego dnia po przepracowaniu lub dużym wysiłku fizycznym (np. uprawianiu sportu na powietrzu lub pracach ogrodniczych).

Kto nie powinien stosować maści końskiej?

Maść końska może zadziałać uczulająco, dlatego przed zastosowaniem warto wykonać próbę uczuleniową na małym kawałku skóry. Aby to zrobić, wystarczy nanieść maść końską na niewielki fragment skóry i pozostawić na kilka godzin.

W tym czasie obserwujemy reakcję. Jeśli nie pojawi się pieczenie, zaczerwienienie czy obrzęk, oznacza to, że można stosować maść końską. Jeśli wystąpi któraś z tych reakcji, lepiej nie sięgać po maść końską.

Po preparat ten nie powinny sięgać również kobiety w ciąży. Nie należy go stosować u niemowląt i małych dzieci.

