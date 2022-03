Rosjanie atakują szpitale na Ukrainie. WHO potwierdza dane

Informację na temat zniszczonych placówek ochrony zdrowia WHO przesłała w poniedziałek 8 marca do agencji Reutera. Nie podała w niej danych dotyczących sprawców ataków, ponieważ, jak wyjaśniono, system monitorowania nie ma uprawnień do zbierania takich danych.

Jakie informacje płyną z Ukrainy?

Wcześniej, w niedzielę 5 marca minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował, że rosyjskie siły zniszczyły lub uszkodziły 34 szpitale, uniemożliwiając im pracę. Odwołując się do zapisów Konwencji Genewskiej, wskazał, że zapisy mówiące o tym, że pracownicy medyczni nie mogą być wciągani w konflikty zbrojne, nie są respektowane.

„Okupanci to ignorują, celowo łamią wszystkie zapisy Konwencji i po raz kolejny pokazują, że to nie armia, a terroryści” – oznajmił minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.

Unia Europejska zabezpieczyła 10 tys. łóżek szpitalnych dla uchodźców z Ukrainy

Jak powiedziała komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, w Unii Europejskiej został stworzony system, dzięki któremu w szybki, sprawny i bezpieczny sposób będzie można przekazywać uchodźców z Ukrainy, którzy wymagają opieki medycznej, do szpitali w państwach członkowskich UE.

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Według informacji resortu zdrowia, do polskich szpitali już napływają chorzy uchodźcy z Ukrainy. Są to zarówno osoby, których stan zdrowia pogorszył się w trakcie podróży, jak również osoby chore przewlekle i wymagające długotrwałego leczenia, np. pacjenci onkologiczni. Do polskich szpitali przyjmowane są również chore dzieci z Ukrainy. Ich dalsze leczenie, jeśli będzie taka potrzeba może być prowadzone w szpitalach na terenie UE.

