Twój pies boi się fajerwerków lub kosiarki? Oto, co może mu pomóc

Badania wykazały, że około połowa wszystkich psów ma przerażające reakcje na głośne dźwięki, przynajmniej do pewnego stopnia. Fajerwerki, grzmoty, młoty pneumatyczne, kosiarki, strzały, młynki do kawy, dźwięk spadającego garnka, a nawet oderwanie klap zapinanych na rzep, przerażają przynajmniej niektóre psy. Ich reakcje różnią się intensywnością. Niektóre psy szczekają, kwilą, jęczą lub drżą. Inne próbują się ukryć, od czasu do czasu szukając schronienia w tak ciasnych kryjówkach, że ciężko im wyjść. Jeszcze inne gryzą klamki, uderzają przez okna i drzwi lub uciekają w ruch uliczny, desperacko próbując uciec od głośnych dźwięków.

To pomoże na lęk u psa

Lęk wywołany głośnym hałasem jest powszechny u psów, a wynikające z niego zachowania mogą być destrukcyjne, zasugerowano więc interwencję i leczenie. Wypróbowano leki na receptę w leczeniu lęku u psów, a następnie produkty ziołowe, mieszanki homeopatyczne, olejki eteryczne i różne feromony uspokajające dla psów. Istnieją również płyty CD zawierające dźwięk fajerwerków lub grzmotów zmieszanych z kojącymi utworami muzycznymi, a alternatywnie istnieją płyty CD generujące hałas, aby zagłuszyć groźne dźwięki. Od niedawna dostępne są specjalne kurtki ciśnieniowe, które otaczają psy i rzekomo działają uspokajająco. Oprócz tych prób terapeutycznych zasugerowano wiele różnych technik behawioralnych, w tym trening relaksacyjny i specjalne sposoby masażu.

Czytaj także:

Które metody działają najlepiej?

Po zaproponowaniu tak wielu metod leczenia i interwencji Stefanie Riemer, która jest członkiem szwajcarskiej grupy Companion Animal Behaviour University of Bern, postanowiła zebrać dane w celu ustalenia, czy którakolwiek z tych technik rzeczywiście zadziałała. Badanie obejmowało ankietę internetową wśród 1,225 właścicieli psów, o których wiadomo, że obawiają się fajerwerków. Szukała informacji o metodach, które wypróbowali właściciele, oraz o skuteczności każdej z nich w łagodzeniu fobii u zwierząt.

Okazuje się, że leki na receptę spowodowały znaczne zmniejszenie lęku u 69 proc. psów. Jednak alternatywy bez recepty nie były bardzo skuteczne. Odnotowane wskaźniki skuteczności dla kategorii feromonów, produktów ziołowych, nutraceutyków, olejków eterycznych, środków homeopatycznych i kwiatów były w zakresie od 27 do 35 proc. poprawy. Kamizelki ciśnieniowe dla psów radziły sobie nieco lepiej: zostały uznane za skuteczne przez 44 proc. właścicieli, którzy ich używali. Patrząc na bardziej behawioralne metody, płyty CD łagodzące hałas były skuteczne w 55 proc. przypadków. Jednak najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z fobiami z psim szumem było przeciwdziałanie warunkowaniu w domu, które było skuteczne w ponad 70 proc. przypadków.

