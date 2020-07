Uszkodzone ludzkie płuca można naprawić, łącząc je z płucem świni. Nadzieja dla przeszczepów

Smutna rzeczywistość śmiertelnych chorób płuc jest taka, że ​​po prostu jest o wiele więcej pacjentów niż dostępnych płuc dawców. Nie wynika to tylko z małej liczby dawców, co byłoby wystarczającym problemem, ale wiele płuc dawców jest znacznie uszkodzonych. Jednak dzięki zastosowaniu nowej techniki eksperymentalnej tak uszkodzone płuco zostało przywrócone do funkcjonowania – dzieląc jego układ krążenia z układem żywej świni. Wykorzystuje to mechanizmy samonaprawy organizmu, aby przewyższyć możliwości obecnych technik odbudowy płuc u dawców.

„To zapewnienie wewnętrznych mechanizmów naprawy biologicznej przez wystarczająco długi okres umożliwiło nam odzyskanie poważnie uszkodzonych płuc, których nie można w inny sposób uratować” – mówią główni naukowcy, chirurg Ahmed Hozain i inżynier biomedyczny John O'Neill z Columbia University.

Technika rekonstrukcji płuc

Podstawowa zasada jest podobna do istniejącej techniki rekonstrukcji płuc dawcy zwanej perfuzją płuc ex vivo (EVLP), która polega na umieszczeniu płuca w sterylnej kopule przymocowanej do respiratora, pompy i filtrów. Temperatura płuc jest utrzymywana na poziomie ludzkiego ciała, przez które krąży bezkrwawy roztwór zawierający tlen, składniki odżywcze i białko. Ta cyrkulacja, kiedy ciecz jest pompowana przez organ, jest częścią perfuzji.

EVLP pomogła uratować życie, utrzymując płuca dawcy w stabilnym stanie, a nawet je nieco naprawiając. Jednak okno czasowe zapewniane przez tę technikę jest nieco ograniczone – można je przeprowadzić tylko przez osiem godzin, co nie daje dużo czasu na uruchomienie funkcji naprawy biologicznej.

„Udało się odzyskać płuco dawcy”

W zeszłym roku dwaj badacze, inżynier biomedyczny Gordana Vunjak-Novakovic z Columbia University i chirurg Matthew Bacchetta z Vanderbilt Lung Institute przeprowadzili badanie, w którym odtworzyli uszkodzone płuca świni, przyczepiając je do układu krążenia innych świń. Na początku tego roku zespół wydłużył czas działania do czterech dni. Teraz naukowcy ujawnili, że z powodzeniem wykorzystali tę samą technikę do naprawy pięciu uszkodzonych ludzkich płuc, łącząc je ze świniami, w tym jedno poważnie uszkodzone płuco, które nie odzyskało funkcji przy użyciu EVLP.

„Udało nam się odzyskać płuco dawcy, któremu nie udało się wyzdrowieć w klinicznym systemie perfuzji płuc ex vivo, co stanowi obecny standard opieki” – powiedział Vunjak-Novakovic. „To była jak dotąd najbardziej rygorystyczna walidacja naszej platformy cross-obiegowej, która jest bardzo obiecująca pod względem przydatności klinicznej. [...] Ostatecznie przewidujemy, że ksenogeniczna cyrkulacja krzyżowa mogłaby zostać wykorzystana jako platforma badań translacyjnych do wspomagania badań nad przeszczepami”.

Czytaj także:

Kardiochirurg o przeszczepach: Remontujemy serca od dawców, żeby wykorzystać te w nieco gorszym stanie