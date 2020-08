Dzieci poniżej 5 roku życia mogą przenosić wyższy poziom materiału genetycznego koronawirusa

Wyniki nowych badań podano w czasopiśmie medycznym JAMA Pediatrics. Jego autorzy napisali, że małe dzieci mogą być ważnymi czynnikami napędzającymi transmisję COVID-19 w społecznościach.

Między 23 marca a 27 kwietnia badacze przeprowadzili testy wymazów z nosa 145 pacjentów z Chicago z łagodną do umiarkowanej postaci choroby w ciągu jednego tygodnia od wystąpienia objawów. Pacjentów podzielono na trzy grupy: 46 dzieci w wieku poniżej 5 lat, 51 dzieci w wieku od 5 do 17 lat i 48 dorosłych w wieku od 18 do 65 lat. Zespół kierowany przez Taylora Healda-Sargenta ze szpitala dziecięcego Ann i Roberta H. Lurie zaobserwował „od 10 do 100 razy większą ilość SARS-CoV-2 w górnych drogach oddechowych małych dzieci”.

Jak dzieci przenoszą koronawirusa?

Ostatnie badanie laboratoryjne wykazało, że im więcej wirusowego materiału genetycznego, tym więcej może się pojawić zakażeń. Wcześniej wykazano również, że dzieci z wysokim poziomem syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) są bardziej narażone na rozprzestrzenianie choroby. „Zatem małe dzieci mogą potencjalnie być ważnymi czynnikami powodującymi rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 w populacji ogólnej” – napisali autorzy.

„Nawyki behawioralne małych dzieci i przebywanie w zamkniętych miejscach w szkole i placówkach opieki dziennej budzą obawy co do nasilenia SARS-CoV-2” – podsumowali. Nowe odkrycia są sprzeczne z obecnym poglądem, że małe dzieci są znacznie mniej narażone na poważne choroby z powodu wirusa. Jednak do tej pory przeprowadzono dość niewiele badań na ten temat.

