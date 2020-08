Naukowcy: Ateiści częściej śpią lepiej niż katolicy i baptyści

Wstępne wyniki pokazują, że 73% ateistów i agnostyków zgłosiło, że śpi siedem lub więcej godzin w ciągu nocy, co zgodne jest z zaleceniami, wydanymi przez Amerykańską Akademię Medycyny Snu w celu promowania optymalnego zdrowia. Natomiast 63% katolików i tylko 55% baptystów przyznało, że śpi przynajmniej siedem godzin na dobę. Ateiści i agnostycy również zgłaszali mniejsze trudności z zasypianiem.

Wiara a zdrowy sen

„Zdrowie psychiczne jest coraz częściej omawiane w kościele – tak powinno być – ale zdrowia snu się nie porusza” – powiedziała główna autorka Kyla Fergason, studentka Baylor University w Waco w Teksasie. „Wiemy jednak, że brak snu podkopuje wiele ludzkich zdolności, które są uważane za podstawowe wartości Kościoła: bycie pozytywnym członkiem społeczności, wyrażanie miłości i współczucia zamiast gniewu lub osądu oraz przejawianie uczciwości w moralnym rozumowaniu i zachowaniu. Czy lepszy sen może pomóc niektórym ludziom wzrastać w wierze lub stać się lepszymi chrześcijanami? Nie znamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale wiemy, że zdrowie psychiczne, fizyczne i poznawcze jest powiązane ze zdrowiem snu w populacji ogólnej”.

Badanie obejmowało populacyjną próbę 1,501 uczestników badania Baylor Religion Survey, które zawiera pytania dotyczące przynależności religijnej, zachowań i postrzegania Boga. Uczestnicy oceniali również swoje trudności z zasypianiem i średni całkowity czas snu.

Pozytywne nastawienie

Wyniki pokazują, że uczestnicy, którzy twierdzili, że śpią siedem lub więcej godzin w nocy, byli znacznie bardziej skłonni uwierzyć, że dostaną się do nieba. Jednak te postrzeganie nieba nie było związane z trudnościami z zasypianiem w nocy. Według autorów ten wzorzec wskazuje, że lepszy sen prowadzi do bardziej optymistycznej perspektywy, która w tym przypadku przejawia się pozytywnymi oczekiwaniami na wejście do nieba.

Streszczenie badań zostało niedawno opublikowane w dodatku internetowym do czasopisma Sleep.

