Chcesz uniknąć raka piersi? Wprowadź tę jedną zmianę w swoim życiu

Chociaż wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) jest ustalonym czynnikiem ryzyka raka piersi po menopauzie, nie ma wystarczających dowodów, aby ustalić, czy ryzyko to jest odwracalne przez utratę nadwagi.

Aby dowiedzieć się o tym więcej, badacze z American Cancer Society, Harvard TH Chan School of Public Health i inni wykorzystali projekt Pooling of Prospective Studies of Diet and Cancer (DCPP) w celu oszacowania związku między trwałą utratą wagi w środkowej lub późniejszej dorosłości, a ryzykiem raka piersi. Ich analiza objęła dane ponad 180 tys. kobiet w wieku 50 lat i starszych z dziesięciu badań prospektywnych. Nowa analiza jest pierwszą z wystarczająco dużą próbą badawczą, która pozwoliła uzyskać odpowiedź na to ważne pytanie, czy trwała utrata masy ciała może wpływać na ryzyko raka piersi z dokładnością statystyczną. Wagę oceniano trzykrotnie w ciągu około 10 lat: w momencie włączenia do badania; po około pięciu latach; potem znowu około cztery lata później.

Utrata masy ciała? Tak, ale musi postępować

Wyniki pokazały, że kobiety z utrzymującą się utratą masy ciała miały mniejsze ryzyko raka piersi niż kobiety, których waga pozostawała stabilna, a im więcej postępującej utraty wagi, tym mniejsze ryzyko raka piersi. Kobiety, które zrzuciły 2 do 4,5 kg miały o 13 proc. mniejsze ryzyko (HR = 0,87, 95% CI: 0,77-0,99) niż kobiety o stabilnej wadze. Kobiety, które zrzuciły 4,5 do 9 kg miały o 16 proc. mniejsze ryzyko (HR = 0,84, 95% CI: 0,73-0,96). Kobiety, które zrzuciły 9 kg lub więcej miały o 26 proc. mniejsze ryzyko (HR = 0,74, 95% CI: 0,58-0,94).

Ponadto kobiety, które straciły 9 kg lub więcej i którym wróciła część (ale nie całość) utraconej masy ciała, miały mniejsze ryzyko raka piersi w porównaniu z tymi, których waga pozostała stabilna (HR = 0,77, 95% CI: 0,62-0,97).

„Nasze wyniki sugerują, że nawet niewielka utrata masy ciała wiąże się z niższym ryzykiem raka piersi u kobiet po 50. roku życia” – powiedziała dr Lauren Teras, główna autorka badania. „Te odkrycia mogą być silnym czynnikiem motywującym nawet dwie trzecie amerykańskich kobiet z nadwagą do utraty części masy ciała. Nawet jeśli przybędzie ci na wadze po 50. roku życia, nie jest za późno, aby obniżyć ryzyko raka piersi”.

