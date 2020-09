W jaki sposób sztuczna nerka może zastąpić dializę? Wyjaśniają naukowcy

Obecnie jedyną opcją leczenia pacjentów z chorobą nerek jest przeszczep lub dializa. Chociaż szanse na przeżycie są znacznie lepsze dla tych, którzy przeszli przeszczep, pacjenci często umierają, czekając na zabieg. Dializa może przedłużyć życie tych pacjentów, ale często tracą oni jakość życia i mają niewielki margines przeżycia.

Sztuczne narządy szansą na przyszłość

Przy takich dylematach jak te, zaawansowana technologia może być kluczem do lepszej jakości życia. Pamiętasz kultowy program telewizyjny z lat 70. o mężczyźnie i kobiecie, których odbudowano z bionicznych części? To, co wtedy było science fiction, stało się rzeczywistością XXI wieku.

Oczywiście obecna technologia medyczna nie stworzyła jeszcze człowieka posiadającego supermoce, ale części bioniczne zrewolucjonizowały zdrowie i medycynę. W 1982 roku pomyślnie przeszczepiono pierwszy sztuczny organ – bioniczne serce. Postępy w bioinżynierii pozwalają znaleźć sztuczne rozwiązania dla przeszczepów innych narządów, takich jak nerki.

Bioniczna nerka – czy to możliwe?

Konglomerat amerykańskich ekspertów od nerek i bioinżynierów o nazwie Kidney Project pracuje nad zastąpieniem tradycyjnej dializy bioniczną nerką przeszczepianą do ciał pacjentów. To złożone połączenie ludzkiego ciała i maszyny, które może zaoferować pacjentom chorym na nerki lepszą jakość życia. Ta innowacyjna sztuczna nerka zadebiutowała podczas American Society of Nephrology w listopadzie 2019 r. Projekt nerek opracowywany jest na University of California-San Francisco Schools of Pharmacy and Medicine. Dyrektorem projektu jest Shuvo Roy.

Jak będzie pracować sztuczna nerka?

Zamiast podłączać pacjentów z nerkami do tradycyjnej maszyny do dializy, sztuczna nerka zostanie chirurgicznie przeszczepiona do ich ciał. Będzie używać zaawansowanych technologicznie filtrów do usuwania toksyn z krwi – tak, jak ludzka nerka. Urządzenie jest wciąż w fazie rozwojowej i może wkrótce przejść do badań klinicznych z aprobatą FDA, na co eksperci mają nadzieję. Przewlekła choroba nerek jest ciężka i może wpływać na jakość życia, a nawet powodować przedwczesną śmierć. Jeśli nowa sztuczna nerka odniesie sukces i zostanie zatwierdzona, może to być promyk nadziei dla pacjentów z chorymi nerkami na całym świecie.

