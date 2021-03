Wpływ stosowania sterydów na jądra. Skutki mogą być nieodwracalne

Sterydy anaboliczne to syntetyczne substancje, pochodne męskiego hormonu – testosteronu, o działaniu zwiększającym przyrost tkanki mięśniowej. Są popularne wśród bywalców siłowni, którzy chcą w łatwy sposób osiągnąć idealnie umięśnione ciało. W ściśle kontrolowanych dawkach sterydy stosuje się również medycznie, w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń. Jednak ich wpływ na ciało nie zostaje obojętny.

Przyjmowanie sterydów a praca jąder

Badanie opublikowane w The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism wykazalo, że przyjmowanie sterydów anabolicznych dla osiągnięcia idealnie umięśnionego ciała może zaszkodzić funkcjonowaniu jąder nawet przez lata po zaprzestaniu suplementacji.

„Badanie jest ważne dla potwierdzenia tego, co wcześniej wiedzieli lekarze: długotrwałe stosowanie sterydów anabolicznych może hamować czynność jąder. Nawet gdy mężczyźni przestaną je stosować, przywrócenie funkcji jąder może być niepełne” – powiedział dr Shalender Bhasin, profesor medycyny w Harvard Medical School.

Badania nad sterydami

Badanie dotyczyło 132 mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat, którzy wykonywali rekreacyjny trening siłowy. Mężczyźni podzielili się na trzy grupy: 1. nigdy nieprzyjmujący sterydów, 2. obecni przyjmujący oraz 3. byli przyjmujący sterydy anaboliczne (minimum 3 lata od porzucenia). W badaniu wykorzystano nowy marker do określenia braku funkcji jąder zwany insulinopodobnym czynnikiem 3 w surowicy (INSL3) – hormon wytwarzanym przez te same komórki w jądrach, które wytwarzają testosteron. W porównaniu z osobami, które nigdy nie stosowały sterydów, grupa 3 miała znacznie niższe stężenia INSL3. Poziom spadał wraz z czasem przyjmowania sterydów.

„100% mężczyzn, którzy stosują sterydy anaboliczne w dużych dawkach, będzie miało problemy z produkcją testosteronu i nasienia, a wielu z nich nie wyzdrowieje w pełni po zaprzestaniu ich używania” — dodał prof. Shalender Bhasin.

Nadużywanie sterydów anabolicznych wiąże się nie tylko z dysfunkcjami seksualnymi. Jest związane również z wysokim poziomem cholesterolu, wysokim ciśnieniem krwi i chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak zawały serca, uszkodzenie tętnic i udary, nawet u sportowców w wieku poniżej 30 lat.

