Chemikalia w żywności wpływają na płodność kobiet

Zewsząd jesteśmy narażeni na różne chemikalia przemysłowe – w żywności, produktach kosmetycznych. Liczba toksyn przemysłowych, a także ich obfitość w środowisku, stale rośnie od lat 40. XX wieku. Ma to niszczący wpływ na ekosystemy, przyrodę oraz nasze zdrowie. Ostatnie badania wykazały, że może mieć również na płodność.

Toksyny niekorzystne dla płodności

Jak dotąd stwierdzono, że wiele substancji chemicznych, np. PFAS (substancja chemiczna stosowana w teflonie i piance przeciwpożarowej), ftalany (stosowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych, sprzęcie medycznym oraz mydłach i szamponach), a także pestycydy i inne chemikalia przemysłowe, takie jak PCB – są szkodliwe dla reprodukcji. Negatywne skutki obejmują zmniejszenie liczby plemników u mężczyzn i potencjalnie obniżenie zdolności kobiet do zajścia w ciążę.

Badania nad liczbą jajeczek u kobiet

W nowym badaniu naukowcy ze szwedzkiego Karolinska Institutet zbadali związek między narażeniem na chemikalia a liczbą jajeczek u kobiety. Wzięli pod uwagę 31 popularnych przemysłowych chemikaliów, takich jak HCB (środek grzybobójczy w rolnictwie) i DDT (środek owadobójczy) we krwi 60 kobiet. Wybrano kobiety w ciąży, które przeszły cesarskie cięcie, co umożliwiło to dostęp do próbek tkanek bez dodatkowej operacji.

Badacze odkryli, że narażenie na powszechne zanieczyszczenia chemiczne było związane ze zmniejszoną liczbą jaj w jajnikach kobiet w wieku rozrodczym. Chociaż chemikalia te zostały od tego czasu w większości zakazane, były kiedyś używane w produktach gospodarstwa domowego i nadal są obecne w środowisku oraz w żywności, takiej jak tłuste ryby.

Ponieważ płodność kobiet jest zależna od wieku, zadbano o odpowiednie dostosowani przelicznik w zależności od wieku danej kobiety. To pokazało, że narażenie na te chemikalia spowodowało mniejszą liczbę jaj u kobiet w każdym wieku. Odkrycia sugerują, że toksyczne chemikalia mogą przyspieszyć znikanie pęcherzyków jajnikowych, co może prowadzić do zmniejszenia płodności i wcześniejszej menopauzy.

