Reumatolog: czym się zajmuje? Zakres leczenia, choroby

Reumatolog to lekarz, u którego pomocy szukają pacjenci cierpiący na choroby zwyrodnieniowe stawów i mięśni. Czym się dokładnie zajmuje i kiedy warto skorzystać z jego porady?

Reumatolog – co to za lekarz?

Reumatologia to dziedzina medycyny wewnętrznej, która obejmuje leczenie i zapobieganie chorobom stawów, kości i tkanki łącznej. Aby zostać takim lekarzem, należy po ukończeniu sześcioletnich studiów medycznych wybrać specjalizację z reumatologii. Trwa ona od czterech do sześciu lat.

Co leczy specjalista?

Reumatolog zajmuje się leczeniem:

łuszczycowego zapalenia stawów



reumatoidalnego zapalenia stawów

porannej sztywności stawów

ograniczenia ruchomości stawów

problemów z poruszaniem się

stanów zapalnych tkanki łącznej

chorób zwyrodnieniowych kości i stawów

gorączki reumatycznej

zapalenia skórno-mięśniowego

zapalenia wielomięśniowego

osteoporozy

fibromialgii

tocznia rumieniowatego układowego

twardziny układowej

Kiedy wybrać się do lekarza?

Reumatologa należy odwiedzić w przypadku pojawienia się bólu stawów czy mięśni niewiadomego pochodzenia. Jeśli nie pojawiły się one sporadycznie, będąc efektem np. długotrwałego wysiłku fizycznego czy urazu (na skutek podniesienia czegoś ciężkiego, niewłaściwego obciążenia kończyny czy wypadku), a mają charakter przewlekły, warto udać się do specjalisty.

Skierowanie do reumatologa można uzyskać od internisty lub lekarza rodzinnego. W przypadku nagłego bólu można skorzystać również z wizyty w prywatnej przychodni. Trzeba jedynie pamiętać, że jest ona odpłatna.

Wizyta a urazy

Do reumatologa trzeba udać się także wtedy, gdy nagle zauważamy w obrębie stawu jakieś zaczerwienienie czy opuchliznę. Można ona oznaczać obrzęk limfatyczny, ale może również być zwiastunem zupełnie innego schorzenia.

Bezwzględnym wskazaniem do wizyty u reumatologa są ograniczenia ruchomości stawów, problemy z prostowaniem kończyn czy poruszaniem się. Mogą one świadczyć o wystąpieniu ostrego stanu zapalnego, który wymaga szybkiego leczenia. Chorób stawów i kości nie należy lekceważyć, a im szybciej podejmiemy leczenie, tym wcześniej wrócimy do zdrowia.

Jak wygląda wizyta?

Wizyta u specjalisty rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu medycznego. Lekarz poznaje historię chorób pacjenta, jego styl życia oraz środowisko w jakim żyje. Te wszystkie dane mają pomóc mu ocenić stan zdrowia pacjenta.

Następnie przechodzi do badania oraz do wypisania ewentualnych skierowań. Przed postawieniem diagnozy reumatolog może zlecić zrobienie morfologii, USG, tomografii komputerowej oraz badania RF.

Czym jest badanie RF?

Badanie RF to dla reumatologa najważniejszy wskaźnik, który pozwala mu ocenić czynnik reumatoidalny. Wykonuje się je z krwi pobranej z żyły łokciowej. Jeśli analiza wykazuje, że jest on podwyższony, oznacza to, że pacjent cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów.

Leczenie u specjalisty

Po skompletowaniu wyników wszystkich badań reumatolog dobiera odpowiednie leczenie. Może ono polegać na przepisaniu leków przeciwzapalnych bądź zaleceniu rehabilitacji czy fizjoterapii. W czasie wizyty reumatolog może również przeprowadzić punkcję czy iniekcję. Jeśli choroba jest poważna, specjalista może skierować pacjenta na leczenie operacyjne.

Ile kosztuje wizyta?

Wizyta u reumatologa na NFZ jest bezpłatna pod warunkiem, że otrzymaliśmy skierowanie od internisty. Wizyta w prywatnej placówce może kosztować od 100 do nawet 250 złotych. Ceny są uzależnione od renomy kliniki, lekarza, który ma udzielić porady oraz od regionu Polski. Najdroższe wizyty są w województwie mazowieckim.

