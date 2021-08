Internista – czy to lekarz rodzinny? Różnice i zakres obowiązków

Internista to lekarz, który specjalizuje się w diagnostyce chorób wewnętrznych. Ma on szersze uprawnienia od lekarza rodzinnego i pomaga w diagnostyce i leczeniu innych schorzeń. Kiedy można się do niego wybrać na wizytę?

Kim jest internista?

Internista to lekarz, który ukończył studia medyczne, a następnie specjalizację z interny. Zajmuje się diagnostyką, rozpoznawaniem i leczeniem chorób różnych układów wewnętrznych, m.in. układu krążenia czy układu oddechowego.

Jakie choroby leczy?

Internista ma bardzo szeroki zakres działań. Zajmuje się wszystkimi chorobami, które dotyczą wnętrza człowieka. Może udzielić pomocy zarówno w czasie zwykłej infekcji z kaszlem i gorączką, jak i zdiagnozować problemy z układem trawiennym, nerwowym czy immunologicznym.

Zajmuje się także podstawową diagnostyką alergii czy chorób tarczycy. Po rozpoznaniu problemu i wykonaniu podstawowych badań kieruje pacjentów do specjalistów.

Kiedy wybrać się do internisty?

W przypadku złego samopoczucia, podejrzenia grypy czy infekcji wirusowej pierwszym wyborem powinien być lekarz rodzinny. Do internisty powinno wybrać się, gdy pojawiają się inne problemy ze zdrowiem, np. pacjent cierpi na bóle głowy, ma problemy z ciśnieniem, odczuwa kołatanie serca. Jeśli cierpi na problemy ze snem lub ma obniżony nastrój, także powinien wybrać się do tego specjalisty.

Internista może także udzielić podstawowej pomocy w przypadku:

problemów z układem trawiennym, m.in. biegunki czy zaparć

problemów z odpornością, np. nawracających infekcji

chorób gastroenterologicznych, np. wrzodów czy zespołu jelita wrażliwego

chorób układu oddechowego, np. astmy, sarkoidozy, gruźlicy

nietolerancji pokarmowych



alergii

chorób skóry

niepłodności

nadwagi

zakrzepicy

niedoczynności i nadczynności tarczycy

chorób stawów, np. chorób zwyrodnieniowych, ale też reumatoidalnego zapalenia stawów

rwy kulszowej

zwyrodnień kręgosłupa

bólów kostno-stawowych

Wsparcie dla pacjentów

Internista ma bardzo szerokie uprawnienia i ze względu na to, że specjalizuje się we wszystkich chorobach wewnętrznych, może udzielić pomocy pacjentom, którzy mają już zdiagnozowane choroby, np. cukrzycę czy choroby układu sercowo-naczyniowego.

Poszczególne choroby powinien leczyć specjalista z danej dziedziny (np. w przypadku cukrzycy diabetolog), ale gdy pacjent potrzebuje pomocy doraźnej, a na wizytę u swojego specjalisty musi jeszcze długo poczekać, pomoże udać się do internisty. Lekarz wysłucha go i pomoże rozwiązać problem, z którym do niego przyszedł.

Jak wygląda wizyta u internisty?

Wizyta u internisty rozpoczyna się od wywiadu medycznego. Lekarz wysłuchuje historii pacjenta, interesując się tym, jakie choroby przeszedł, czy jest na coś uczulony i czy przyjmuje na stałe jakieś leki. Następnie przystępuje do badania: sprawdza gardło, uszy, jamę ustną, osłuchuje pacjenta, mierzy mu ciśnienie i tętno.

Po wykonaniu tych podstawowych badań zleca szerszą diagnostykę. Może zalecić morfologię, badanie moczu i badania szczegółowe związane z problemem, z jakim przyszedł do niego pacjent.

Czy do internisty potrzebne jest skierowanie?

Internistę można odwiedzić bez skierowania. Jest to lekarz, który poza lekarzem rodzinnym, powinien być wybierany jako specjalista pierwszego kontaktu. Natomiast jeśli zdiagnozuje jakieś problemy ze zdrowiem, może wystawić skierowanie do innych lekarzy.

Do internisty można również wybrać się w prywatnej placówce. Taka wizyta jednak jest płatna i zwykle kosztuje około 100-200 złotych. Jeśli lekarz wystawi skierowanie na szczegółowe badania, one również będą odpłatne.

