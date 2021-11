Brudne powietrze w mieście powoduje... depresję? Zaskakujące odkrycia naukowe

Od dawna znamy negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na środowisko i organizm ludzki. Jednak cały czas dochodzą nowe fakty. Ostatnie badanie opublikowane w Proceedings of the National Academies of Sciences (PNAS) pokazuje, że połączenie złej jakości powietrza i predyspozycji genetycznych znacznie bardziej zwiększa ryzyko wystąpienia depresji.

Skłonność do depresji

Uważa się, że wszyscy ludzie mamy pewną skłonność do rozwoju depresji – ale niektórzy ludzie mają wyższe ryzyko wpisane w ich geny. Ta predyspozycja nie oznacza, że dana osoba zachoruje, ale podnosi ryzyko powyżej średniej. Nowe badanie dowiodło, że gdy takie osoby żyją na terenie o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza, ich podatność na tę chorobę może być większa.

Zanieczyszczenia powietrza zmieniają mózg?

Efekty takie zaobserwowano na grupie zdrowych dorosłych mieszkających w Pekinie, mieście o wysokich dziennych poziomach zanieczyszczenia. Naukowcy najpierw zbadali ich genetyczne predyspozycje do rozwoju depresji, następnie przyglądali się ich trybowi życia. Przeprowadzili też serię prostych testów poznawczych podczas funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI), aby stwierdzić, które części mózgu zostały aktywowane podczas przetwarzania poznawczego.

„Nasze wyniki jako pierwsze pokazują bezpośredni, neurologiczny związek między zanieczyszczeniem powietrza a sposobem, w jaki mózg przetwarza informacje emocjonalne i poznawcze oraz ryzyko wystąpienia depresji” – powiedział dr Zhi Li z Instytutu Liebera, główny autor badania.

W wyniku dalszych analiz odkryto, że u osób o wysokim genetycznym ryzyku depresji i wysokim narażeniu na zanieczyszczenia powietrza występuje „ściślejsze współdziałania genów depresji”. Naukowcy apelują teraz o dodatkowe kontrole zanieczyszczeń powietrza, które przyczynią się do poprawy funkcji poznawczych i niższych wskaźników depresji.

Wśród najczęściej zauważanych objawów depresji znajdują się:

poczucie beznadziejności

nieproporcjonalna do przyczyny reakcja przygnębienia i lęku

zmniejszenie lub utrata apetytu

zaburzenia koncentracji i uwagi

utrata radości życia i brak czerpania przyjemności z czegokolwiek

brak chęci na spotkania ze znajomymi

trudności w podejmowaniu różnych wyzwań i działań

czynienie wyrzutów pod własnym adresem, brak wyrozumiałości dla siebie

zaburzenia snu

myśli samobójcze.

Warto pamiętać, że depresję zaostrzają dodatkowo takie czynniki jak: izolacja, bezczynność, brak higieny snu, trudne emocje w stosunku do siebie oraz otoczenia. W przypadku pierwszych objawów choroby lub stanów obniżonego nastroju warto poszukać profesjonalnej pomocy.

