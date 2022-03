Kofeina może pomóc w leczeniu objawów ADHD. Są najnowsze badania

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, z angielskiego attention deficit hyperactivity disorder, w skrócie ADHD, charakteryzuje się brakiem koncentracji i nadmierną aktywnością ruchową.

Jakie są objawy ADHD?

Szacuje się, że ADHD trzy razy częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Dzieci dotknięte tym zespołem nie potrafią usiedzieć w miejscu i skupić się na zadanej im zabawie. Szybko się nudzą, potrzebują dużo aktywności fizycznej, by rozładować roznoszącą je energię. ADHD ujawnia się do ok. 5. roku życia. Ale nawet 60 proc. dzieci z ADHD utrzymuje jego objawy w dorosłym życiu. Do najczęstszych objawów choroby należą również:

impulsywność,



kłopoty z zachowaniem dyscypliny,



skłonność do izolowania się,



opóźnienia w rozwoju poznawczym,

opóźnienia w rozwoju mowy,

opóźnienia w rozwoju ruchowym.



Możliwości leczenia ADHD

Naukowcy wskazują, że arsenał terapeutyczny w łagodzeniu objawów ADHD jest ograniczony.

Istnieje wiele kontrowersji wokół stosowania niektórych rodzajów leków i stymulantów, pochodzących m.in. z metylofenidatu, szczególnie u dzieci i młodzieży. Dlatego warto zbadać skuteczność takich substancji, takich jak kofeina – wyjaśnił Javier Vázquez, współautor badania z Cognitive NeuroLab.

Wpływ kofeiny na objawy ADHD

Badania dowodzą, że kofeina zwiększa koncentrację i działa na poprawię procedur poznawczych. Zaobserwowano pozytywne rezultaty zarówno w leczeniu zaburzeń skupienia przestrzennego, jak i selektywnego, a także poprawę tzw. pamięci roboczej i pamięci krótkotrwałej. Stwierdzono, że kontrolowane leczenie tą substancją „nie zmienia ciśnienia krwi i nie prowadzi do zwiększenia lub zmniejszenia masy ciała".

Wyniki badań są pozytywne, ale musimy być ostrożni przy przepisywaniu leczenia opartego na kofeinie, jeśli występuje objawowa obecność nadpobudliwości lub impulsywności – powiedział Javier Vázquez, współautor badania z Cognitive NeuroLab.

Hiszpańscy naukowcy, którzy wyniki swoich badań opublikowali w prestiżowym czasopiśmie Nutrients podkreślają, że nie nie są przeciwnikami podawania leków na ADHD, ich badania mają na celu znalezienie alternatywy dla istniejącej terapii.

