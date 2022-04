Zadbaj o swoje piersi! Jedz produkty, które zapobiegają nowotworom

Wiele kobiet nie przywiązuje wagi do wyglądu i zdrowia swoich piersi. A to błąd! Za ich wygląd i zdrowie odpowiadają nie tylko geny. Wiele możemy zrobić same, regularnie kontrolując piersi i odpowiednio się odżywiając – wskazują naukowcy ze Stanów Zjednoczonych.

Badania wskazują, że w 2022 roku nieinwazyjny rak piersi zostanie wykryty u 287 850 kobiet w Stanach Zjednoczonych. Oprócz nowotworów piersi u kobiet diagnozowane są również często: torbiele,



martwica,

zwapnienia,

zwłóknienia,

zapalenie sutka. Lekarze napominają, żeby kobiety samodzielnie badały swoje piersi i raz w roku, po 50. roku życia robiły mammografię. Czy można ustrzec się przed rakiem piersi? Za główną przyczynę raka piersi uważa się uszkodzenie DNA i mutacje genetyczne. Dziedziczenie niektórych genów, takich jak BRCA1 i BRCA2, może również zwiększyć ryzyko jej wystąpienia. Stwierdzono również, że również otyłość, palenie papierosów i picie alkoholu mogą przyczyniać się do występowania tej choroby. Na zdrowie piersi ma wpływ odżywianie Zdrowa dieta poprawia ogólny stan zdrowia i zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, ale trzeba pamiętać, że nie jest to jedyny czynnik mający wpływ na wystąpienie tej choroby. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przygotowali listę produktów spożywanie, których obniża prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi. Jagody

Badania wskazują, że regularne spożywanie jagód może pomóc zmniejszyć ryzyko niektórych nowotworów, w tym raka piersi.



Wykazano, że przeciwutleniacze zawarte w jagodach, w tym flawonoidy i antocyjany, chronią przed uszkodzeniem komórek, a także rozwojem i rozprzestrzenianiem się komórek rakowych.



Zielone warzywa

Zielone warzywa liściaste zawierają przeciwutleniacze karotenoidowe, w tym beta-karoten, luteinę i zeaksantynę, których wyższy poziom we krwi zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi.

Badania wskazują, że wysokie spożycie kwasu foliowego, witaminy B skoncentrowanej w zielonych warzywach liściastych, może również chronić przed rakiem piersi.



Suszone owoce

Badania wykazują, że suszone owoce – szczególnie brzoskwinie, jabłka i gruszki chronią przed rakiem piersi.

Przeciwutleniacze polifenolowe zawarte w brzoskwiniach hamują ponadto wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych.



Siemię lniane



Siemię lniane zawiera dużą ilość kwasów tłuszczowych omega-3, fitoestrogenów i błonnika. Stwierdzono, że siemię lniane nie tylko zapobiega rakowi piersi, ale również hamuje wzrost komórek raka piersi, które mogą być już obecne.



Jajka



Badania wskazują, że może istnieć związek między niedoborem witaminy B12 a rakiem piersi u kobiet po menopauzie. Już jedno jajko na twardo może dostarczyć 25 proc. ilości witaminy B12, której potrzebujesz na co dzień.



Dieta śródziemnomorska



Dania przyrządzone zgodnie z zasadami diety śródziemnomorskiej składają się z warzyw, owoców, orzechów, ryb, fasoli, ziaren, ziemniaków, oliwek i oliwy z oliwek. Te wszystkie składniki są niezwykle korzystne dla zdrowia i zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwory, w tym piersi o ponad 40 proc.

Stwierdzono, że kobiety, których dieta opiera się na wysokotłuszczowych produktach mlecznych, przetworzonej żywności i białym pieczywo mogą zwiększyć swoje szanse na zdiagnozowanie raka piersi nawet o 46 proc. Czytaj też:

