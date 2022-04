Nowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie szczepień przeciw HPV

Wirus HPV, czyli wirus brodawczaka powoduje raka szyjki macicy. Niewiele osób wie, że przyczynia się również do zachorowań na wiele innych nowotworów jak: rak prącia, rak odbytu, nowotwory głowy i szyi, takie jak: rak gardła, krtani, podniebienia, migdałka. Te nowotwory występują w ogromnej ilości, a odsetek chorób zależnych HPV zależne rośnie z roku na rok – ostrzegają lekarze.

Szczepienia przeciw HPV

Szczepionka stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw zakażeniu wirusem HPV. W Polsce zalecane są szczepienia dziewcząt i chłopców w wieku 11 lub 12 lat, zanim staną się aktywni seksualnie, co może znacząco obniżyć ryzyko transmisji wirusa przenoszonego drogą płciową. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) podaje, że nawet 80 proc. społeczeństwa może zarazić się tym wirusem.

Wnioski z panelu WHO

Eksperci doradzający Światowej Organizacji Zdrowia wskazali, że wystarczające jest podanie pojedynczej dawki szczepionki przeciwko HPV dziewczętom w wieku od 9 do 20 lat. Ochrona przed zakażeniem jest tak samo skuteczna jak w przypadku podania dwóch dawek preparatu. To może być przełom w zapobieganiu chorobie, gdyż szczepionka będzie miała szansę dotrzeć do większej liczby dziewcząt – wskazali eksperci. Dwie dawki szczepienia zalecane są natomiast, nadal kobietom w wieku od 21 do 26 lat, bo w tej grupie wiekowej odpowiedź immunologiczna na szczepienia jest mniejsza.

Strategiczna Grupa Doradcza Ekspertów WHO ds. Szczepień (SAGE) wydała zalecenie dotyczące szczepień przeciwko HPV, stwierdzające, że pojedyncza dawka szczepionki zapewnia solidną ochronę przed wirusem i jest porównywalna z otrzymaniem dwóch dawek. Dotyczy to dziewcząt w wieku od 9 do 20 lat.

Jak dochodzi do zakażenia wirusem HPV?

Zakażenie wirusem HPV przez długi czas nie wywołuje żadnych objawów, a osoba chora nieświadomie przenosi infekcję, zakażając swoich partnerów seksualnych. W wielu przypadkach organizm sam zwalcza zakażenie, chroniąc się przed jego skutkami, jednak niektóre typy wirusa HPV są szczególnie niebezpieczne, co ma związek z ich wpływem na rozwój schorzeń nowotworowych. Dotyczy to zwłaszcza typów wirusa oznaczonych jako HPV16 i HPV18. Za niskoonkogenne uznawane są natomiast typy HPV6 i HPV11, które wywołują infekcje układu moczowo-płciowego, prowadząc do pojawienia się na skórze kłykcin kończystych, czyli brodawkowatych zmian pojawiających się m.in. w okolicy genitaliów i odbytu, a także w jamie ustnej.

Czytaj też:

Te 10 objawów raka kobiety zwykle ignorują. Czy jesteś w grupie ryzyka?