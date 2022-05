Ptasia grypa w kolejnym kraju. Potwierdzono przypadek 40-letniego pacjenta

Pacjent jest izolowany i jest leczony lekiem przeciwwirusowym oseltamiwirem. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom podęło rutynowe środki zapobiegawcze, które obejmują m.in. „zabezpieczenie wirusa”, który mógłby być wykorzystany do produkcji szczepionki dla ludzi, gdyby była potrzebna – poinformowano w komunikacie. Zalecono również unikanie kontaktu z martwym drobiem i zwierzętami, które wydają się chore, a także trzymanie się z dala od powierzchni, które mogły zostać skażone odchodami dzikich lub domowych ptaków oraz noszenie maseczek i rękawic ochronnych.

Ryzyko rozprzestrzenienia się choroby

Ryzyko powszechnej transmisji ptasiej grypy wśród ludzi amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom ocenia jako niskie. Przypadki międzygatunkowej transmisji wirusa określane są jako rzadkie. Za większość przypadków zachorowań na ptasią grypę odpowiadają szczepy ptasiej grypy H5N1 i H7N9, wykryte w 1997 i 2013 roku.

Przypadki ptasiej grypy w Chinach

Narodowa Komisja Zdrowia w Chinach poinformowała o pierwszej infekcji wariantem ptasiej grypy H3N8 u człowieka. Przypadek wykryto 5 kwietnia tego roku, u czteroletniego chłopca z prowincji Henan leżącej w środkowych Chinach. Dziecko wcześniej miało styczność z drobiem i dzikimi ptakami hodowanymi w jego domu, o czym poinformowano w oświadczeniu. Jest leczone w szpitalu.

Objawy ptasiej grypy

Ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą, przebiega jednak o wiele ciężej od niej. Może powodować wirusowe zapalenie płuc, w wyniku którego dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej. Do najczęstszych objawów należą:

ból gardła,

bóle mięśni i stawów,

zapalenie spojówek,

wymioty.

Leczenie

Preparatami wskazanymi w leczeniu są: oseltamiwir i zanamiwir. Zadaniem tych leków jest hamowanie przyłączania się oraz uwalniania wirusa z zakażonej komórki. Aby działanie leków było skuteczne, konieczne jest jak najszybsze wdrożenie leczenia, najlepiej w ciągu 48 godzin od początku choroby. Przy podejrzeniu ptasiej grypy, konieczne jest oznaczenie swoistych przeciwciał lub wykrycie wirusa za pomocą testu PCR.

