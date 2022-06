Nie wykluczamy, badamy w kobiecym interesie - dlaczego kobiety z niepełnosprawnościami badają się tak rzadko?

Rusza 4. edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „W kobiecym interesie”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Nie wykluczamy, badamy w kobiecym interesie” i adresowana jest do wszystkich kobiet, ale szczególnie do tych z niepełnosprawnościami. Aż 77 % z nich nie chodzi do ginekologa regularnie, a 22 % nie było nigdy na takiej wizycie1. Szacuje się, że w Polsce jest tylko 158 gabinetów ginekologicznych dostosowanych do potrzeb takich pacjentek.2 W ramach kampanii powstał mobilny gabinet ginekologiczny dostosowany do potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami, który już w lipcu ruszy w Polskę.

Kampania „W kobiecym interesie”, której inicjatorem od 2019 roku jest Gedeon Richter Polska, konsekwentnie co roku przypomina Polkom o konieczności wykonywania regularnych badań ginekologicznych. W poprzednich edycjach kampania zwracała uwagę i wspierała kobiety w pokonywaniu różnych barier ograniczających dostępność badań, takich jak wstyd czy strach. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wymaga nie tylko wsparcia samych kobiet, ale również konieczności stworzenia dla nich miejsc opieki dostosowanych do ich potrzeb. - Kampania „W kobiecym interesie” daje Polkom realny dostęp do badań w obszarze ginekologii. Za każdym razem chcemy, aby ta pomoc była tam, gdzie jej najbardziej brakuje. Nie chcemy, aby ktokolwiek czuł się wykluczony i dlatego w tegorocznej edycji kampanii będziemy starali się zwrócić uwagę na problem bariery dostępu do profilaktyki ginekologicznej wśród pacjentek z niepełnosprawnościami. Wspólnie z partnerami kampanii oraz ekspertami chcemy promować ideę tworzenia gabinetów dostępnych dla pacjentek z niepełnosprawnościami oraz zachęcać kobiety do regularnych badań ginekologicznych. – mówi Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska. Fundacja Kulawa Warszawa oraz Fundacja Avalon stworzyły bazy gabinetów ginekologicznych dostępnych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Ich lista znajduje się na stronach dostepnaginekologia.pl oraz mapadostepnosci.pl i obejmuje w sumie 158 miejsc, w których mogą zbadać się pacjentki z niepełnosprawnościami. Niestety brak jest na liście gabinetu, który spełniałby wszystkie parametry dostępności. Obie Fundacje stale przyjmują zgłoszenia nowych gabinetów. Warto podkreślić, że kobiety z niepełnosprawnościami wskazały w badaniu, że poza infrastrukturą (46 %) i dostosowaniem wnętrza gabinetu do ich potrzeb (50 %), ważne są dla nich profesjonalne nastawienie personelu medycznego (56 %) oraz empatyczny sposób komunikacji (49 %). - Opieka ginekologiczna nad pacjentką z niepełnosprawnością nie jest wyzwaniem medycznym, ale bywa wyzwaniem psychologicznym. Pacjentki, które przyjmuję w gabinecie często potrzebują większego i czujniejszego zaangażowania personelu medycznego, aby czuły się komfortowo. Dobra komunikacja między lekarzem a pacjentem jest tu kluczowa, ale bywa trudniejsza, gdy pacjentka nie słyszy lub nie widzi. Dostosowanie gabinetu do potrzeb pacjentek nie jest trudne, bo na rynku jest wiele rozwiązań, które mogą nas wesprzeć, np. możliwość zdalnego zaangażowania tłumacza Polskiego Języka Migowego - mówi Joanna Bonarek-Sztaba, ginekolożka. Akcja bezpłatnych badań ginekologicznych dla wszystkich W ramach kampanii, jak co roku, zrealizowany zostanie cykl konsultacji z bezpłatnym pakietem badań ginekologicznych (badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologia oraz test na obecność wirusa HPV). Ponieważ 64 %kobiet z niepełnosprawnościami przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z wizyty przede wszystkim ze względu na brak dostosowania infrastruktury budynku lub odpowiedniego wyposażenia gabinetu ginekologicznego, w ramach kampanii stworzyliśmy mobilnygabinet ginekologiczny dostosowany do potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami (m.in. ruchu, wzroku czy słuchu), który ruszy w Polskę w lipcu br., w ramach akcji bezpłatnych badań. „- Dostosowanie mobilnego gabinetu ginekologicznego do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami było dla nas kluczowym wyzwaniem w tej edycji bezpłatnych badań profilaktycznych. Dzięki wskazówkom partnerów Fundacji Kulawa Warszawa oraz Fundacji Avalon wyposażyliśmy gabinet w odpowiedni sprzęt i zapewniliśmy udogodnienia komunikacyjne, które sprawią, że pacjentki nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale również wzroku czy słuchu będą czuć się u nas komfortowo. Mamy m.in. przygotowany oraz przeszkolony personel medyczny i asystujący, dokumenty w alfabecie Braille’a, tłumacza Polskiego Języka Migowego czy pętlę indukcyjną” – mówi Aneta Grzegorzewska z Gedeon Richter Polska. Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet odbędzie się w poniższych miastach: Lębork - 01.lip - piątek

Wejherowo - 02.lip - sobota

Tczew - 03.lip - niedziela

Chełmża - 07.lip - czwartek

Brodnica - 08.lip - piątek

Włocławek - 09.lip - sobota

Inowrocław - 10.lip - niedziela

Września - 15.lip - piątek

Słupca - 16.lip - sobota

Konin - 17.lip - niedziela Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet odbędzie się w poniższych miastach:Informacje o tym, gdzie dokładnie odbywają się badania i jak się na nie zapisać, znajdują się na stronie www.wkobiecyminteresie.pl. Na stronie można znaleźć również informacje o udogodnieniach dla pacjentek z niepełnosprawnościami.