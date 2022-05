Słabe krążenie krwi w mózgu – objawy i sposoby polepszenia

Transport krwi w organizmie jest niezwykle istotny, choć wcale go nie doceniamy. Owszem, coraz częściej profilaktycznie mierzymy ciśnienie i badamy poziom cukru we krwi, by móc kontrolować swój stan zdrowia. Zapominamy jednak o innych zaburzeniach, które trzeba mieć na uwadze. Tzw. słabe krążenie może mieć niebezpieczne skutki.

Krążenie krwi w organizmie

Krew, dzięki temu, że krąży w krwioobiegu, pełni wiele istotnych funkcji. Oto niektóre z nich:

dostarcza tlen do komórek i tkanek,

dostarcza składniki odżywcze (białka, glukoza, kwasy tłuszczowe) do komórek,

pomaga wydalać niektóre odpady z organizmu, np. dwutlenek węgla, mocznik i kwas mlekowy,

chroni organizm przed infekcją, ciałami obcymi i chorobami, dzięki działaniu białych krwinek,

reguluje temperaturę,

transportuje hormony i wiele innych.

Ponieważ krew pełni tak wiele istotnych funkcji, ważne, by mogła właściwie i sprawnie krążyć w krwioobiegu. Bez niej nasze organy i tkanki nie mogą działać prawidłowo. Co więcej, słabe krążenie krwi może doprowadzić do stanu zagrożenia życia, a nawet śmierci.

Słabe krążenie – przyczyny

Słabe krążenie krwi może mieć różne przyczyny. Może wynikać z zaburzeń pracy serca i ze schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Jest to sytuacja niebezpieczna, ponieważ słabsze krążenie krwi prowadzi do gorszego zaopatrzenia komórek ciała w tlen i substancje odżywcze. Niewydolność serca czy niewydolność układu krążenia może doprowadzić do osłabienia pracy narządów wewnętrznych.

Przyczyną problemów z krążeniem może być również nieodpowiedni tryb życia. Zbyt mała ilość ruchu, czyli brak aktywności fizycznej mocno przyczynia się do osłabienia krążenia krwi. Wystarczy 30 minut ruchu dziennie, by dotlenić organizm, poprawić krążenie krwi i dostarczyć do komórek całego ciała większą ilość substancji odżywczych. Co więcej, wskazuje się, że taka ilość ruchu obniża ryzyko zawału serca oraz niewydolności układu sercowo-naczyniowego.

Do problemów z krążeniem znacznie przyczyniają się również używki takie jak palenie papierosów czy alkohol.

Inne przyczyny niewydolności krążenia krwi

Do pozostałych przyczyn problemów z krążeniem krwi zaliczają się:

choroby serca

choroby współistniejące, np. cukrzyca

nadczynność tarczycy



niedoczynność tarczycy

astma

zbyt uboga dieta, zwłaszcza w witaminy z grupy B

niedobory pierwiastków, np. żelaza

Rodzaje niewydolności krążenia

Niewydolność krążenia dzieli się na:

ostrą niewydolność krążenia - nagła niewydolność serca, która wymaga szybkiej pomocy medycznej w szpitalu, bo grozi niedokrwieniem narządów. Najczęściej towarzyszy jej ból w okolicy serca, nagła duszność, przyspieszone bicie serca, bladość twarzy. Może mieć wiele przyczyn: zawał serca, zator płucny, uszkodzenie mózgu

przewlekłą niewydolność krążenia - niewydolność serca postępuje, przez co poszczególne organy nie są zaopatrywane w odpowiednią ilość tlenu i substancji odżywczych. Najczęściej objawia się zmęczeniem, przewlekłym kaszlem, problemami z nabraniem głębszego oddechu, dusznościami, zmęczeniem. Aby poprawić wydolność krążeniową, należy zmienić tryb życia, zwiększyć aktywność fizyczną, lepiej się odżywiać, rzucić nałogi. Zaleca się również rzadziej sięgać po leki dostępne bez recepty, zwłaszcza na przeziębienie, bo mogą one osłabiać serce

Słabe krążenie - co robić?

Zimne stopy i zimne dłonie nie powinny być wyznacznikiem stanu zdrowia. Mogą jednak świadczyć o problemach z krążeniem krwi. Jeżeli zauważymy, że mamy zimne dłonie i stopy, zwróćmy uwagę na rodzaj noszonego obuwia czy rękawiczek. Warto sprawdzać, czy nie są za ciasne i czy nie utrudniają dodatkowo krążenia krwi. Przepływ krwi powinien być swobodny, by składniki odżywcze docierały do wszystkich komórek ciała.

Jeśli podejrzewamy problemy z krążeniem, powinniśmy udać się do lekarza i wykonać podstawowe badania, m.in. morfologię, ale również EKG, echo serca czy rezonans magnetyczny. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że prawidłowe krążenie krwi w dużej mierze wynika z właściwego trybu życia. Wiele możemy zrobić samodzielnie, dbając o to, by regularnie się ruszać i zdrowo odżywiać. Spacery, jazda na rowerze, nordic walking, bieganie, pływanie – są różne rodzaje ruchu i aktywności fizycznej, ale wszystkie pozytywnie wpływają na kondycję fizyczną. Aktywność fizyczna dotlenia organizm, zwiększa ilość substancji odżywczych we krwi, dodaje nam energii i poprawia samopoczucie. Sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi!

Jak sprawdzić, czy ma się dobre krążenie?

Aby sprawdzić, czy ma się dobre krążenie, trzeba wykonać badania wskazujące przepływ krwi w organizmie. Zaliczają się do nich echo serca, EKG, ale również badania obrazowe, np. RTG. Skierowanie na badania wydaje lekarz pierwszego kontaktu.

Badania przy słabym krążeniu

Osoby, które mają słabe krążenie krwi, powinny zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i wykonać podstawowe badania. Zaliczają się do nich głównie morfologia oraz badanie moczu, a także badanie EKG. Lekarz pierwszego kontaktu może skierować nas do kardiologa, który zaleci wykonanie konkretnych badań, m.in. echa serca, ale również rezonansu magnetycznego. Może także zlecić założenie Holtera, który pozwoli ocenić, czy serce pracuje prawidłowo i czy nie występują zaburzenia rytmu serca.

W przypadku wykrycia szmerów w sercu czy nieprawidłowego przepływu krwi, wdrażane jest odpowiednie leczenie. Zalecana jest również zmiana trybu życia.

Dieta a krążenie krwi

Prawidłowa dieta ogromnie wpływa na przepływ krwi w organizmie. Jeśli w jadłospisie znajduje się duża ilość olejów roślinnych, zdrowych tłuszczów roślinnych, warzyw, owoców, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, organizm ma energię do działania. Istotne jest też właściwe nawadnianie organizmu, wypijanie minimum 2 litrów wody niegazowanej dziennie, by poprawić wydalanie z organizmu szkodliwych substancji.

Aby wspomóc właściwe krążenie krwi, warto wyrzucić z jadłospisu produkty wysoko przetworzone, bogate w tłuszcze typu trans, barwniki i konserwanty, które w żaden sposób nie wpływają pozytywnie na poprawę kondycji fizycznej. Zaleca się także wykluczenie z diety tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, które mogą prowadzić do wzrostu poziomu cholesterolu w organizmie i utrudniać prawidłowy przepływ krwi. Nadmiar cholesterolu, zwłaszcza złego cholesterolu LDL, może odkładać się w organizmie w formie tzw. blaszki miażdżycowej. Nieodpowiednia dieta, a także używki mogą znacznie osłabiać pracę układu sercowo-naczyniowego i powodować zwężenie naczyń krwionośnych.

Słabe krążenie krwi – objawy

Jeśli składniki odżywcze i tlen przenoszone przez krew nie płyną prawidłowo, można spodziewać się kilku następujących objawów:

Zimne dłonie i stopy. To jeden z najczęstszych objawów słabego krążenia krwi. Dodatkowo mogą wystąpić problemy z czuciem, mrowienie i drętwienie, niekiedy także skóra i paznokcie przybierają niebieską/siną barwę. Ponadto wszelkie rany mogą znacznie trudniej się goić. Problemy te bardzo często występują u osób zmagających się z cukrzycą.

To jeden z najczęstszych objawów słabego krążenia krwi. Dodatkowo mogą wystąpić problemy z czuciem, mrowienie i drętwienie, niekiedy także skóra i paznokcie przybierają niebieską/siną barwę. Ponadto wszelkie rany mogą znacznie trudniej się goić. Problemy te bardzo często występują u osób zmagających się z cukrzycą. Problemy z pamięcią. W przypadku słabego krążenia i niewystarczającej ilości krwi, docierającej do mózgu, mogą wystąpić problemy z pamięcią lub osłabienie funkcji poznawczych. Dzieje się tak dlatego, że mózg ma wyjątkowo duże zapotrzebowanie na krew i tlen.

W przypadku słabego krążenia i niewystarczającej ilości krwi, docierającej do mózgu, mogą wystąpić problemy z pamięcią lub osłabienie funkcji poznawczych. Dzieje się tak dlatego, że mózg ma wyjątkowo duże zapotrzebowanie na krew i tlen. Zmęczenie. Skoro do najdrobniejszych komórek ciała nie dociera tlen ani składniki odżywcze, odczuwamy zmęczenie. Ból mięśni, duszność i ogólne zmęczenie są jednym z najczęstszych objawów słabego krążenia.

Skoro do najdrobniejszych komórek ciała nie dociera tlen ani składniki odżywcze, odczuwamy zmęczenie. Ból mięśni, duszność i ogólne zmęczenie są jednym z najczęstszych objawów słabego krążenia. Żylaki. Żylaki to wybrzuszone i powykręcane żyły, widoczne na nogach i stopach. Powstają, gdy krew nie płynie prawidłowo. Świadczy to przede wszystkim o problemach z zastawkami, które znajdują się w żyłach i dbają o to, by krew płynęła we właściwym kierunku. Żylaki są często nieszkodliwe, jednak wskazują na większe ryzyko wystąpienia poważniejszych problemów z krążeniem.

Żylaki to wybrzuszone i powykręcane żyły, widoczne na nogach i stopach. Powstają, gdy krew nie płynie prawidłowo. Świadczy to przede wszystkim o problemach z zastawkami, które znajdują się w żyłach i dbają o to, by krew płynęła we właściwym kierunku. Żylaki są często nieszkodliwe, jednak wskazują na większe ryzyko wystąpienia poważniejszych problemów z krążeniem. Drętwienia kończyn . Mrowienie czy drętwienie kończyn może być oznaką problemów z krążeniem krwi

. Mrowienie czy drętwienie kończyn może być oznaką problemów z krążeniem krwi Zawroty głowy. Przy zaburzeniach krążeniach może dojść do słabszego zaopatrywania mózgu w tlen. To powoduje bóle głowy, osłabienie, niekiedy także zawroty głowy czy utratę przytomności

Brak apetytu. Przy słabym krążeniu może pojawić się również osłabienie apetytu, objaw, którego często nie łączy się z niewydolnością układu krążenia

Przy słabym krążeniu może pojawić się również osłabienie apetytu, objaw, którego często nie łączy się z niewydolnością układu krążenia Wypadanie włosów. Problemyz z wypadaniem włosów mogą wskazywać na zaburzenia pracy tarczycy. Ta z kolei oddziałuje również na układ sercowo-naczyniowy i na prawidłowe krążenie

Słabe krążenie krwi w nogach - objawy

Słabe krążenie krwi często objawia się problemami zlokalizowanymi w obrębie nóg. Mogą wystąpić nie tylko drętwienia kończyn, ale również odczuwanie zimna, sztywnienie nóg po wysiłku, kurcze nóg.

Przy występowaniu takich objawów warto się przebadać u lekarza i sprawdzić, czy układ sercowo-naczyniowy pracuje prawidłowo. Należy też zadbać o właściwą dawkę aktywności fizycznej.

Krążenie krwi w mózgu – co to takiego?

Krew do mózgu dostarczana jest za pomocą tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz tętnicy kręgowej. W 80 procentach dostarczają ją naczynia szyjne, a w 20 procentach kanał kręgowy. Aby mózg prawidłowo funkcjonował, musi nieustannie otrzymywać tlen oraz substancje odżywcze. Jakiekolwiek nieprawidłowości w zakresie przepływu krwi mogą doprowadzić do niedotlenienia mózgu.

Objawy zaburzonego krążenia we krwi w mózgu

Nieprawidłowy przepływ krwi może doprowadzić do niedotlenienia mózgu. Jeśli pojawiają się objawy takie jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia czucia, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Mogą one oznaczać utrudniony dopływ tlenu do mózgu, ale również krwawienie wewnątrzczaszkowe czy krwawienie podpajęczynówkowe, wywołujące nagły ból głowy.

Zaburzenia krążenia mózgowego – przyczyny

Zaburzenia krążenia mózgowego mogą mieć charakter nagły i być spowodowane udarem mózgu czy krwawieniem śródczaszkowym. Mogą jednak również wynikać z błędów żywieniowych popełnianych na co dzień.

Do zaburzeń krążenia krwi w mózgu mogą przyczyniać się:

otyłość

palenie papierosów

nieodpowiednia dieta obfitujące w złe tłuszcze oraz węglowodany

Słabe krążenie krwi w mózgu – jak je poprawić?

Czy krążenie krwi w mózgu można poprawić? Tak, zmieniając dietę na bogatszą w tłuszcze pochodzenia roślinnego, wykluczając z niej tłuszcze odzwierzęce, które mogą powodować wzrost poziomu cholesterolu w organizmie i trójglicerydów.

Zmiana stylu życia, zwiększenie aktywności fizycznej, regularny ruch na powietrzu, a także zdrowe odżywianie mogą znacznie poprawić krążenie krwi. To proste nawyki, które powodują zwiększenie ilości substancji odżywczych i tlenu dostarczanych do organizmu.

Należy również zrezygnować z palenia papierosów, wykluczyć używki takie jak alkohol. W profilaktyce niewydolności krążenia mózgowego zaleca się również utrzymywanie właściwej masy ciała. Zrzucenie zbędnych kilogramów i zredukowanie tkanki tłuszczowej mogą znacznie poprawić stan pacjenta.

Co pić na lepsze krążenie krwi?

Aby poprawić krążenie krwi, należy spożywać dziennie odpowiednią ilość płynów. Podstawę powinna stanowić woda, która nawadnia i nawilża organizm, a także sprzyja usuwaniu z niego toksyn.

Oprócz wody, można sięgnąć również po:

sok z buraka



napój aloesowy

sok z dzikiej róży

napar z czystka

napar z pokrzywy

Co jeść, aby poprawić krążenie krwi?

Zaleca się również wprowadzenie do diety produktów bogatych w witaminę C, które uszczelniają naczynia krwionośne. Zaliczają się do nich nie tylko cytrusy, ale również truskawki, czarna porzeczka, papryka, jabłka, natka pietruszki, szparagi.

Flawonoidy

Warto również zwrócić uwagę na obecność w diecie flawonoidów, czyli polifenoli roślinnych, które wzmacniają układ sercowo-naczyniowy i usuwają wolne rodniki. Polifenole znajdziemy w dobrej jakości olejach roślinnych, awokado, strączkach, ale też w warzywach i owocach uznawanych za superfoods, czyli m.in. jablkach, wiśniach, aronii, czarnej porzeczce.

