Długie oglądanie telewizji w tym wieku może powodować problemy z pamięcią

Co robią starsi ludzie w wolnym czasie? Na ogół oglądają telewizję. Niestety zwyczaj ten może mieć negatywny wpływ na ich pamięć, co udało się wykazać naukowcom z University College London w Wielkiej Brytanii. Badacze przeanalizowali dane z English Longitudinal Study of Aging (ELSA) dotyczące 3 662 dorosłych w wieku 50 lat i starszych. Dwukrotnie (w latach 2008-2009 i 2014-2015) uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące czasu spędzanego na oglądaniu telewizji. Wykonywali także testy, dotyczące m.in. pamięci werbalnej.

Analiza wykazała, że ​​ci, którzy oglądali telewizję przez 3,5 godziny lub więcej dziennie, mieli średni spadek o 8-10% pamięci związanej z mową w okresie 6 lat objętych badaniem. Jest to porównywane z niższym (o 4-5% średnim) spadkiem u tych, którzy oglądali mniej telewizji dziennie w tym samym okresie. Wnioski nasuwają się więc same – nadmiar telewizji niekorzystnie wpływa na pamięć osób starszych.

Stres poznawczy i bierna aktywność

Badacze sugerują, że oglądanie telewizji może wpływać na pamięć werbalną poprzez stres poznawczy. Twierdzą, że taki stres może wynikać z pasywno-biernej natury oglądania telewizji w połączeniu z psychologicznymi efektami oglądania gwałtownych, trzymających w napięciu i graficznych scen. Ponadto im więcej czasu spędzamy na oglądaniu telewizji, tym mniej mamy go na czynności wymagające większego zaangażowania intelektualnego, jak czytanie, granie w gry planszowe i zajęcia kulturalne.

Badania opublikowano w czasopiśmie „Scientific Reports”. Autorzy zauważają, że chociaż przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu telewizji na funkcje poznawcze, większość z nich skupiała się na dzieciach. Nowe badania pokazują, że w innych grupach wiekowych nadmiar telewizji też jest szkodliwy.

Naukowcy podkreślają, że ich odkrycia nie sugerują, że oglądanie telewizji w starszym wieku nie przynosi żadnych korzyści. Istnieją na przykład dowody na to, że dorośli, którzy oglądają dramaty w przeciwieństwie do filmów dokumentalnych, lepiej radzą sobie w testach, które wskazują na większą zdolność rozumienia innych.

