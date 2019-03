Chcesz szybko odetkać ucho? Uważaj, żeby sobie nie zaszkodzić

Zatkane ucho jest dość nieprzyjemną dolegliwością, która może wskazywać na zatkane przewody słuchowe. Jednak najczęściej to irytujące uczucie towarzyszy nam podczas lotu samolotem, po wizycie na basenie, w czasie jazdy windą, a także, gdy spacerujemy w wysokich górach. Powodem dolegliwości są wówczas zmiany ciśnienia zewnętrznego. Zatkane uszy to także powszechny problem przy katarze – wówczas obrzęknięta śluzówka nosa uciska na przewody słuchowe i stąd mamy wrażenie, że nasze uszy się zatkały.

Zatkane ucho – przyczyny

Przyczyn zatkanego ucha jest bardzo wiele. Warto je poznać, bo nie wszystkie są błahe i czasami konieczna jest szybka konsultacja lekarska.

Przede wszystkim uczucie zatkanego ucha często pojawia się przy infekcjach górnych dróg oddechowych i infekcjach zatok. Zarówno zwykły katar, jak i zapalenie zatok mogą spowodować zatkanie jednego lub obu uszu. Mamy wówczas do czynienia z zapaleniem trąbki słuchowej i uciskiem na przewody słuchowe – dolegliwości te nie miną samoistnie i często konieczne jest zastosowanie zarówno leków obkurczających śluzówkę nosa, jak i preparatów na zatoki, także antybiotyków, jeżeli infekcja ma podłoże bakteryjne.

Infekcje w obrębie górnych dróg oddechowych mogą łatwo przenosić się na uszy, dlatego każdy katar trzeba leczyć, a przedłużające się infekcje zawsze konsultować z lekarzem. Wówczas można zmniejszyć ryzyko zapalenia ucha, które początkowo może objawiać się właśnie uczuciem zatkania.

Niegroźna infekcja może także przerodzić się w zapalenie błędnika, które objawia się problemami z utrzymaniem równowagi (podczas chodzenia może „znosić nas” na jedną stronę), zawrotami głowy w czasie wstawania i pochylania się, a nawet mdłościami i wymiotami. Wówczas konieczna jest szybka konsultacja lekarska, bo powyższe objawy mogą także wskazywać na znacznie poważniejsze schorzenia neurologiczne.

Dlaczego ucho się zatyka?

Co jeszcze powoduje zatykanie się uszu? Bardzo często objaw ten obserwowany jest przy nadciśnieniu i towarzyszą mu wówczas szumy uszne oraz niedociśnieniu, a także u osób, które przez długi czas przebywają w hałasie i słuchają głośniej muzyki przez słuchawki douszne. Zatkane ucho to także częsty efekt nadmiaru woskowiny w przewodzie słuchowym i różnych ciał obcych np. waty z patyczków higienicznych. Ponadto zatkane ucho może towarzyszyć także problemom w obrębie jamy ustnej np. toczącym się wewnątrz dziąseł procesom zapalnym, które jeszcze nie dają objawów bólowych.

Jak widać przyczyn zatkanego ucha może być wiele i nie wszystkie są banalne. Z tego względu domowe sposoby na zatkane ucho lepiej pominąć i udać się ze swoim problemem do lekarza rodzinnego lub od razu do otolaryngologa.

Jak odetkać ucho?

W przypadku zatkanych uszu nie należy stosować patyczków higienicznych. Są one przeznaczone jedynie do czyszczenia zewnętrznej małżowiny usznej i nigdy nie należy wkładać ich głęboko do ucha. Grozi to nie tylko urazami błony bębenkowej, ale także tym, że wepchniemy nadmiar woskowiny do przewodu słuchowego i jedynie pogorszymy sytuację. W przypadku podejrzenia tzw. korka woszczynowego najlepiej zastosować preparaty apteczne do czyszczenia uszu – po kilku aplikacjach problem powinien zostać rozwiązany.

Jeżeli specjalistyczne preparaty do higieny uszu nie pomogą, nie pozostaje nic innego, jak udać się do lekarza, który usunie ewentualny korek woszczynowy lub ustali inną przyczynę dolegliwości. Warto pamiętać, że bagatelizowanie zatkanego ucha, może spowodować późniejszą konieczność długotrwałego leczenia np. bakteryjnych zakażeń przewodu słuchowego, ucha środkowego i zapalenia błędnika.

Najprościej i jednocześnie najbezpieczniej można poradzić sobie z odetkaniem ucha po locie samolotem, wędrówce po górach lub jeździe windą. Wówczas wystarczy sięgnąć po gumę do żucia lub ziewnąć, aby szybko odczuć ulgę.

