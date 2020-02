Płukanie zatok. Czy irygacja jest bezpieczna?

Płukanie zatok praktykowano już w starożytności. Obecnie ta metoda radzenia sobie z uciążliwym katarem i zapaleniem zatok powraca do łask i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Płukanie zatok może być skuteczną alternatywą dla kropli do nosa, które mogą silnie uzależniać i powodować katar polekowy, jednak trzeba nauczyć się prawidłowo wykonywać irygację zatok, bo tylko wówczas będzie ona skuteczna i bezpieczna.

Czy irygacja zatok jest bezpieczna?

W przypadku prawidłowo przeprowadzonego zabiegu nie musimy obawiać się żadnych powikłań. Kłopoty mogą pojawić się wówczas, gdy płuczemy zatoki, choć występują ku temu przeciwwskazania, a także stosujemy niesprawdzone irygatory oraz nieprawidłowo dbamy o utrzymanie ich w nienagannej czystości. Płukanie zatok jest znanym od wieków i polecanym także przez laryngologów sposobem na oczyszczenie zatok, jednak nie należy go nadużywać, bo może to upośledzić ruchomość rzęsek, które odpowiadają za oczyszczanie nosa z zanieczyszczeń i doprowadzić do pojawienia się stanów zapalnych.

Płukanie zatok – wskazania

Głównym wskazaniem do płukania zatok jest zapalenie zatok przynosowych. To bardzo częste powikłanie przeziębienia oraz przewlekłego kataru i alergii wziewnej. Płukanie zatok warto wykonać, gdy odczuwamy, że nos jest zablokowany oraz pojawiają się inne objawy zapalenia zatok m.in. gęsty, podbarwiony katar, ból głowy przy pochylaniu, uczucie ucisku w okolicy czoła i policzków, a także problemy z oddychaniem przez nos.

Irygację zatok można wykonać na kilka sposobów. W tym celu stosuje się m.in. roztwór soli fizjologicznej. Ważne: do płukania zatok nie należy używać wody kranowej, bo zachodzi ryzyko, że do jamy nosowej dostaną się szkodliwe bakterie i inne drobnoustroje. W aptekach dostępne są specjalne preparaty do płukania zatok w formie proszku lub gotowego roztworu.

Irygacja zatok – przeciwwskazania

Nie każdy powinien korzystać z zalet irygacji zatok. Zabieg ten nie jest polecany dla osób z krzywą przegrodą nosową oraz osób po zabiegach w obrębie nosa np. prostowaniu przegrody nosowej. Przeciwwskazaniem do płukania zatok jest też aktywna choroba nowotworowa w obrębie jamy nosowej, zapalenie ucha środkowego oraz inne infekcje uszu. O tym, czy możemy wykonać płukanie zatok, zawsze powinien zdecydować lekarz.

Płukanie zatok w domu

Płukanie zatok jest zabiegiem, który możemy wykonać w domu, jednak musimy kupić specjalny irygator do płukania zatok, który składa się np. z butelki i preparatu oczyszczającego zatoki. Na rynku dostępne są też specjalne naczynia do płukania zatok, które nieco przypominają dzbanek lub konewkę. Są one równie efektywne i łatwe w obsłudze, jak butelka do płukania zatok, jednak butelkę znacznie prościej jest utrzymać w czystości. W tym przypadku higiena to podstawa, bo wtórne zakażenia zatok mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Z zasady irygator powinien być używany przez jedną osobę, aby zapobiec ewentualnemu przenoszeniu się infekcji.

Płukanie nosa u dzieci

Płukanie zatok można stosować także u dzieci. Dla najmłodszych dostępne są specjalne zestawy do płukania zatok, jednak trzeba zawsze skonsultować się w tej kwestii z pediatrą lub laryngologiem.

Czy płukanie zatok boli?

Płukanie zatok nie boli, choć początkowo może powodować niewielki dyskomfort. Do tego zabiegu trzeba się przyzwyczaić. Warto pamiętać, że jedynie prawidłowo wykonane płukanie zatok nie jest zabiegiem nieprzyjemnym oraz okazuje się efektywne. Wiele zależy od tego, jaki preparat stosowany jest do irygacji zatok. W przypadku soli fizjologicznej nie odczujemy żadnego dyskomfortu, który będzie związany np. z pieczeniem śluzówki nosa, jednak w przypadku płukania zatok wodą z solą dyskomfort może się pojawić. Bardzo ważne jest to, aby unikać płukania zatok niesprawdzonymi „miksturami”, które czasami możemy znaleźć w Internecie, bo mogą one spowodować poważne problemy zdrowotne.

