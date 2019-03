Nowa metoda wykrywania raka jelita grubego. Wystarczy wymaz z jamy ustnej

Rak jelita grubego – czynniki ryzyka

Rak jelita grubego jest trzecim najczęstszym nowotworem u kobiet i mężczyzn. Czynnikami ryzyka rozwoju raka jelita grubego są: wysokotłuszczowa dieta, otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu oraz predyspozycja rodzinna. Podstawową metodą zapobiega raka jelita grubego jest zdrowy styl życia, najlepszą metodą wczesnego wykrycia nowotworu jest badanie kolonoskopowe w wieku 50-69 lat.

Nowotwór jelita grubego a bakterie w jamie ustnej

Naukowcy poszukują nowych metod screeningowych raka jelita grubego. W czasopiśmie „Gut” opublikowano badanie dotyczące badania składu bakterii jamy ustnej i ich związku występowaniem raka jelita grubego. Bazując na badaniach genetycznych bakterii, udało się scharakteryzować profil bakterii jamy ustnej u pacjentów z rakiem jelita grubego, z polipami jelita grubego oraz w kontrolnej grupie osób zdrowych. Udało się m.in. ustalić, że osoby z rozpoznanym rakiem jelita grubego miały w wymazach z jamy ustnej większą ilością bakterii Streptococcus i Prevotella w porównaniu do osób bez nowotworu.

Badacze opracowali model diagnostyczny do rozróżniania pacjentów z obecnością polipów/raka jelita grubego od grupy osób zdrowych. Oparto go na analizie bakterii z wymazu jamy ustnej. Model potrafił wykluczyć obecność nowotworu z trafnością aż 96 proc. – a więc z niezwykłą dokładnością. Oznacza to, że badanie potrafiłoby wskazać aż 96 osób na 100, które nie mają zmian nowotworowych w obrębie jelita grubego. Natomiast 4 pozostałe wymagałyby dodatkowego badania kolonoskopowego w celu wykluczenia nowotworu.

Miejmy nadzieję, że naukowcom uda się opracować tanią metodę wykorzystania modelu diagnostycznego, opartego na analizie genetycznej bakterii jamy ustnej w diagnostyce raka jelita grubego. Wprowadzenie tak prostej metody mogłoby spowodować, że więcej ludzi zostanie poddanych badaniu przesiewowemu w porównaniu z obecnym programem kolonoskopowym.

Czytaj także:

Z ginekologiem o odżywianiu? Tak. Dr Oleszczuk: Niedobór tego pierwiastka drastycznie zwiększa ryzyko raka