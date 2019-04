Niedobór jodu jest niebezpieczny. Które objawy powinny wzbudzić niepokój?

Dlaczego warto suplementować witaminę E? O tym mogłeś nie widzieć

Witamina E nie cieszy się tak dużą popularnością, jak inne, np. witamina C, A czy D. To nie oznacza jednak, że jest mniej ważna, a jej niedoborem nie powinniśmy się przejmować. Wręcz przeciwnie. Czy wiesz, że witamina E to jeden z...