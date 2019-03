Masz te objawy? Winne mogą być roztocza z twojego łóżka

Roztocza to jeden z najczęściej uczulających nas alergenów, który jest aktywny przez cały rok, a staje się szczególnie dokuczliwy jesienią i zimą, kiedy nie mamy problemu z pyleniem drzew i traw. Początkowo uczulenie na roztocza może dawać objawy podobne do przeziębienia, co jest bardzo mylące, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe dzieci, a nieleczona alergia na roztocza to duże ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej. Jak pozbyć się niechcianych lokatorów ze swojej sypialni?

Co to są roztocza?

Roztocza to mikroskopijnej wielkości pajęczaki, które bytują w naszym najbliższym otoczeniu. W szczególności upodobały sobie one nasze łózka, bo tam mają pod dostatkiem pokarmu oraz idealne warunki do rozmnażania.

Roztocza kurzu domowego to nasi cisi i niewidoczni lokatorzy. Żyją sobie spokojnie w materacach, wewnątrz kołder i poduszek oraz wszędzie tam, gdzie zbiera się kurz. Ze względu na niewielkie rozmiary są niewidoczne i zbytnio nam nie przeszkadzają, ale do czasu, bo coraz częściej stają się przyczyną alergii, która może przebiegać z różnym nasileniem.

Idealnym siedliskiem dla roztoczy jest nasze łóżko, pościel, pod którą śpimy oraz wszelkiego rodzaju naturalne tkaniny np. wełniane dywany, koce, narzuty, obicia meblowe i zasłony. Sporo roztoczy możemy znaleźć także w naszych szafach i garderobach oraz wszędzie tam, gdzie zbiera się kurz, także na liściach roślin doniczkowych.

Wbrew pozorom, nawet w najczystszym mieszkaniu żyją miliardy roztoczy; ich pożywieniem jest ludzki i zwierzęcy naskórek, który wraz z kurzem osiada na różnych powierzchniach. Powszechnie myślimy, że mamy alergię na kurz, jednak to właśnie roztocza powodują uciążliwe objawy w czasie snu, po przebudzeniu oraz podczas sprzątania.

Objawy alergii na roztocza

Objawy alergii na kurz mogą przybierać różne nasilenie. Reakcje alergiczne w tym przypadku najczęściej powodują dolegliwości ze strony układu oddechowego, jednak nie zawsze. W niektórych przypadkach alergia na roztocza może objawiać się także świądem skóry, wysypką, łuszczeniem się skóry i jej podrażnieniami oraz może powodować atopowe zapalenie skóry.

Do najczęściej występujących objawów alergii na roztocza można zaliczyć, m.in.:

przewlekły, nasilający się po położeniu do łóżka oraz po przebudzeniu, wodnisty katar,



ataki kichania,



swędzenie nosa (dzieci często pocierają nos przez sen),



swędzenie gardła i podniebienia,



uczucie zatkanego nosa,



ataki kaszlu,



uczucie drapania w oskrzelach,



suchy kaszel,



ataki duszności,



świsty oskrzelowe.



Dodatkowo objawem współtowarzyszącym alergii na roztocza może być przewlekła senność, bóle głowy i problemy z koncentracją oraz wymienione wcześniej dolegliwości skórne.

Na początku, kiedy alergia dopiero się rozwija, jedynym jej objawem może być katar. Nasila się on szczególnie w okresie jesienno-wiosennym, więc często mylony jest z przeziębieniem. Alergii mogą także towarzyszyć nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych np. częste zapalenia oskrzeli, które przebiegają bez gorączki. Jest to znak, że konieczna jest wizyta u alergologa, bo nieleczona alergia na roztocza bardzo często prowadzi do rozwoju astmy oskrzelowej.

Jak pozbyć się roztoczy?

Roztocza kurzu lubią przede wszystkim wysoką temperaturę w mieszkaniu (powyżej 20 stopni), dużą wilgotność powietrza, której towarzyszy brak odpowiedniej wentylacji i brak świeżego powietrza. Najlepszym sposobem na to, aby się ich pozbyć, jest utrudnienie im możliwości rozwoju, czyli rezygnacja z dywanów, zasłon i mebli tapicerowanych, wymiana pościeli na antyalergiczną oraz zakup pokrowców na poduszki, kołdrę i materac.

W pozbyciu się roztoczy niezbędne jest częste pranie pościeli i wsadów w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza, a także wietrzenie (latem i zimą) pościeli i mieszkania. Małe poduszki oraz ulubione maskotki naszych dzieci, można włożyć na kilka godzin do zamrażarki. Do prania można dodawać specjalne środki dla alergików, które niszczą roztocza. Można nimi także spryskać materac oraz meble tapicerowane.

Niezbędne jest również codzienne odkurzanie i zmywanie wszystkich powierzchni, na których zbiera się kurz. I tutaj możemy skorzystać ze środków ułatwiających pozbycie się roztoczy, ale warto pamiętać, że nie zastąpią one codziennego sprzątania.

