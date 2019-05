E-papierosy w walce z nałogiem – czy słusznie?

Skutki palenia papierosów

Palenie papierosów to jest z najsilniejszych czynników, na które mamy wpływ, jakie przyczyniają się do przedwczesnej śmierci. Z jednej strony nikotyna zwiększa stężenia substancji odpowiedzialnych za skurcz naczyń krwionośnych i w dłuższej perspektywie za przebudowę ścian naczyń oraz serca co doprowadza chorób sercowo-naczyniowych takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca czy niewydolność serca. Z drugiej strony palenie klasycznych papierosów dostarcza do organizmu substancje smoliste, które są mają działanie kancerogenne i doprowadzają do mutacji w komórkach, co może natomiast doprowadzić do powstania nowotworu. Z tego powodu poszukuje się coraz skuteczniejszych sposobów radzenia sobie z nałogiem.

Z papierosów na e-papierosy

Niedawno ukazały się wyniki brytyjskiego badania, porównującego skuteczność w rezygnacji z klasycznych papierosów za pomocą stosowania e-papierosów lub nikotynowej terapii zastępczej. W badaniu losowo przydzielono 886 nałogowych palaczy do rozpoczęcia stosowania e-papierosów lub nikotynowej terapii zastępczej. Ponadto co miesiąc każdy z uczestników badania brał udział w konsultacji w poradni rzucania palenia. Po roku obserwacji 18 proc. z osób z grupy przydzielonej do e-papierosów nie powróciło do klasycznych papierosów, podczas gdy z grupy osób, będących na nikotynowej terapii zastępczej, 10 proc. Pośród grupy osób, które w ciągu roku nie powróciły do nałogu, w grupie stosującej początkowo e-papierosy aż 80 proc. osób nadal z nich korzystało, podczas gdy w grupie na nikotynowej terapii zastępczej jedynie 9 proc. Palenie e-papierosów nie można uznać za zdrowy nawyk, gdyż nadal ich użytkownicy są narażeni na szkodliwe działanie nikotyny, jednak szacuje się że liczba substancji smolistych jest nieporównywalnie mniejsza w porównaniu z klasycznymi papierosami.

