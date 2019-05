Ta powszechna choroba zwiększa ryzyko marskości i raka wątroby. Ty też możesz już być chory

Stopa cukrzyca i amputacja kończyny nie jest jedynym, niebezpiecznym powikłaniem cukrzycy. Nieleczona lub źle kontrolowana cukrzyca może doprowadzić do uszkodzenia siatkówki oka albo nerek czy nerwów. Prowadzi do choroby wieńcowej, niedokrwienia kończyn dolnych, a także choroby naczyń mózgowych (również w wyniku niedokrwienia). Cukrzyca typu 2 jest więc bardzo niebezpieczna – może doprowadzić do kalectwa, a nawet przedwczesnej śmierci.

Cukrzyca typu 2 a marskość i rak wątroby

Opracowane przez naukowców z Queen Mary University of London i University of Glasgow, wykazały, że osoby z cukrzycą typu 2 są znacznie bardziej narażone na ryzyko rozwoju marskości i raka wątroby i dlatego powinny być regularnie badane. Co więcej, ludzie, u których zdiagnozowano te choroby, mieli je już w zaawansowanym stadium, a zatem trudniej je było wyleczyć.

Początkowym celem dużego badania, opublikowanego w czasopiśmie BMC Medicine, było zbadanie osób z niealkoholowy stłuszczeniem wątroby i oszacowanie, jak wysokie jest ryzyko rozwoju marskości i raka wątroby. Aby przeprowadzić badanie, starszy autor badania dr William Alazawi i jego zespół wykorzystali elektroniczne rejestry zdrowia około 18 782, 281 dorosłych z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii i Włoch. Następnie zespół rozpoznał przypadki, w których zdiagnozowano niealkoholowe stłuszczeniowe choroby wątroby (NAFLD) lub niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH).

Naukowcom udało się wykazać, że ludzie, którzy mają NAFLD lub NASH są bardziej narażeni na otyłość, wysokie ciśnienie krwi i cukrzycę typu 2 po kilku latach. Wydaje się również, że osoby, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 2, są bardziej narażone na rozwój raka wątroby lub marskości wątroby.

