Stłuczenie, skręcenie, zwichnięcie – jak rozpoznać i leczyć? Zapytaliśmy ortopedę

– Uraz może zdarzyć się podczas uprawiania każdej aktywności ruchowej, zarówno uprawianej rekreacyjnie, jak i zawodowo. Ważna sprawą jest „rozgrzewka” czyli odpowiednie przygotowanie organizmu do zwiększonego wysiłku oraz przestrzeganie zasad obowiązujących przy uprawianiu każdej dyscypliny sportowej. Najbardziej urazowe są tzw. sporty kontaktowe: piłka nożna, koszykówka, boks, zapasy ale też narciarstwo, kolarstwo. Listę najbardziej niebezpiecznych sportów, związanych z ciężkimi urazami, otwierają wyścigi konne, skoki spadochronowe, paralotniarstwo, wspinaczka górska, nurkowanie – ostrzega dr Krzysztof Radziszewski, ortopeda.

Skręcenie, zwichnięcie, a może... zwykłe stłuczenie?

Gdy doznamy urazu, na ogół trudno nam określić, czy doszło do skręcenia czy zwinięcia. Niektórzy błędnie używają tych określeń, sądząc, że oznaczają to samo. Dobrym wyznacznikiem może być ból. W przypadku zwichnięcia będzie on zdecydowanie silniejszy.

– Terminy skręcenie i zwichnięcie odnoszą się do dynamicznych urazów stawu przebiegających z uszkodzeniem elementów stabilizujących staw (więzadła, torebka). W przypadku skręcenia obserwujemy jedynie naciągnięcie struktur stabilizujących. Towarzyszy temu ból, obrzęk i ograniczenie ruchów. Jeśli skręcenie jest lekkie, możemy próbować leczyć je metodami domowymi: zimne okłady, opaska elastyczna, elastyczny stabilizator, okład z altacetu, kwasu bornego, czasowe zmniejszenie aktywności ruchowej. Silny, utrzymujący się ból, duża opuchlizna, obecność krwiaka wymaga porady lekarskiej. Uraz skutkujący dużym przemieszczeniem powierzchni stawowych i rozerwaniem torebki to zwichnięcie stawu. Zwichnięcie stawu może nastawić się samoistnie lub wymaga nastawienia przez lekarza, czasem leczenia operacyjnego. Zawsze związane jest z czasowym unieruchomieniem stawu i koniecznością rehabilitacji. Celem rehabilitacji jest poprawa stanu uszkodzonych struktur stawowych (więzadeł, torebki) oraz przywrócenie pełnego zakresu ruchomości i sprawności stawu. Skutecznym sposobem regeneracji uszkodzonych struktur stawowych jest terapia rezonansem terapeutycznym MBST – tłumaczy ekspert.

Jak tłumaczy ortopeda, stłuczenie to wynik działania czynnika zewnętrznego (upadek, uderzenie tępym przedmiotem) na tkanki miękkie (mięśnie, naczynia krwionośne, nerwy). Postępowanie zależy od ciężkości urazu.

– Przy niewielkim stłuczeniu (niewielki obrzęk, ustępujący ból) wystarczy na kontuzjowane miejsce przyłożyć zimny okład, np. z wody i octu, schłodzony żelowy opatrunek. W ciągu doby do 2 dni nie stosować maści rozgrzewających ani ciepła w innej postaci – radzi dr Krzysztof Radziszewski.

