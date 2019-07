Chcesz zadbać o zdrowie dziadków? Zacznij z nimi grać na komputerze

Powszechnie wiadomo, że nasze funkcje umysłowe słabną wraz z wiekiem. Bywa, że zmiany zaczynają się nagle i postępują szybko. Często jednak można spotkać seniorów, którzy zachowują bystrość umysłu. Na ogół są to ludzie wyjątkowo aktywni i to niekoniecznie fizycznie – to osoby towarzyskie, oczytane, ciekawe świata, stale czegoś się uczące. Naukowcy potwierdzają, że ćwiczenie umysłu pozwala znacznie spowolnić ten proces.

Czy na starość wszyscy mają demencję?

Łagodne upośledzenie funkcji poznawczych (MCI) to etap między (związanym z wiekiem) spadkiem funkcji poznawczych a demencją. Jednak MCI nie wpływa znacząco na codzienne życie i czynności. Seniorzy z MCI mają tendencję do zapominania o rzeczach, gubią się we własnych myślach lub tracą wątek w czasie rozmowy. Często też czują się przytłoczeni podejmowaniem decyzji. MCI może zwiększyć ryzyko demencji, ale nie u wszystkich ona ostatecznie występuje.

Chociaż nie istnieją formy leczenia łagodnego upośledzenia funkcji poznawczych, istnieją skuteczne działania profilaktyczne, ułatwiające zachowanie sprawności umysłowej na wysokim poziomie. W ostatnich latach naukowcy prowadzili więcej badań, aby znaleźć sposoby, które mogą zapobiec pogorszeniu funkcji poznawczych.

Jak zadbać o sprawność umysłową?

Nowe badanie wykazało, że korzystanie z komputera, granie w gry może zmniejszyć ryzyko MCI. Wyniki zostały opublikowane na łamach „Neurology”.W testach wzięło udział 2 tysiące osób. Uczestnicy przechodzili testy myślenia i pamięci co 15 miesięcy, a naukowcy monitorowali je przez średnio 5 lat. W tym okresie u 532 osób rozwinęło się MCI.

Naukowcy doszli do kilku wniosków:

Wykorzystanie komputera w wieku średnim i późniejszym obniżyło ryzyko MCI o 37 proc.



Angażowanie się w działalność społeczną, rozwiązywanie krzyżówek lub granie w karty w średnim wieku i późniejszym życiu zmniejszyło ryzyko MCI o 20 proc.



Działania rzemieślnicze zmniejszyły ryzyko MCI o 42 proc., ale tylko w późniejszym życiu.



Im większa była liczba aktywności w życiu danej osoby, tym lepsze były jej zdolności umysłowe.

Naukowcy podkreślają jednak, że ich badania miały charakter obserwacyjny, a więc są obarczone ryzykiem błędu. Konieczne są dalsze badania, potwierdzające konkretnych aktywności na sprawność umysłową osób starszych.

