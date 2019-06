Sińce pod oczami – efekt niewyspania czy objaw choroby?

Sińce pod oczami mogą niepokoić, jednak w większości przypadków nie są objawem chorobowym. Trzeba jednak wiedzieć, że czasami świadczą o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organizmu, więc jeżeli utrzymują się przez długi czas, warto skonsultować się z lekarzem. Dlaczego powstają sińce pod oczami?

Sińce pod oczami – przyczyny

Wyraźnie ciemniejsza, zasiniona lub brązowawa skóra pod oczami może być wynikiem zarówno naszego niewyspania, jak i choroby. Najczęściej problem sińców pod oczami dotyczy kobiet oraz małych dzieci, jednak w przypadku maluchów nie można samodzielnie go diagnozować – o tym, czy jest to jedynie „taka uroda”, czy coś poważniejszego, powinien zdecydować lekarz!

Sińce pod oczami wcale nie muszą mieć fioletowego zabarwienia. Bardzo często skóra pod oczami przybiera różne odcienie barwy żółtej, brązowej, a nawet szarej. Wiele zależy tutaj od naszego trybu życia, stosowanej diety i genów, które w dużej mierze wpływają na to, czy będziemy mieć problem z cieniami pod oczami.

Czasami zmianie zabarwienia skóry towarzyszy także opuchlizna pod oczami, która może wskazywać, że mamy do czynienia z czymś więcej, niż jedynie defektem kosmetycznym. Widoczne worki pod oczami to jeden z objawów np. zaburzeń hormonalnych, dlatego ich pojawienie się powinno skłonić do wizyty u lekarza.

Do najczęstszych przyczyn powstawania sińców pod oczami zaliczyć można, m.in.:

stres,



niewysypianie się,



odwodnienie organizmu,



procesy starzenia się organizmu,



palenie papierosów,



picie zbyt dużej ilości kawy,



spożywanie alkoholu,



spożywanie dużej ilości produktów białkowych,



niewłaściwą pielęgnację skóry pod oczami.



Co więcej, cienie pod oczami mogą być też objawem współtowarzyszącym alergii, zaburzeniom w funkcjonowaniu nerek, wątroby oraz zaburzeniom hormonalnym; czasami podkrążone oczy obserwuje się u osób stosujących diety odchudzające, a także cierpiących na anemię, cukrzycę oraz choroby pasożytnicze.

Kiedy cienie pod oczami mogą być objawem choroby?

Zmiana codziennych nawyków, właściwa pielęgnacja skóry pod oczami oraz stosowanie naturalnych metod ich redukcji powinny przynieść dość szybie efekty, dlatego, jeżeli metody te okazują się nieskuteczne, można przypuszczać, że nie mamy do czynienia jedynie z defektem kosmetycznym.

O tym, że sińce pod oczami mogą być objawem choroby, świadczą współtowarzyszące im dolegliwości np.:

ciągły katar, kichanie i uczucie zatkanego nosa (objawy alergii wziewnej),



częste problemy trawienne, bóle brzucha, wysypki i ogólne złe samopoczucie (objawy alergii pokarmowej),



problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, nieregularne miesiączkowanie, nerwowość (objawy zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy),



częste bóle pleców, problemy z oddawaniem moczu, poranne obrzęki twarzy (objawy zaburzeń w funkcjonowaniu nerek),



osłabienie, zawroty głowy, nadmierna senność (objawy anemii),



bóle brzucha, nudności, suchy kaszel, przewlekłe zmęczenie, chudnięcie (objawy zakażeń pasożytami).



Jak pozbyć się cieni pod oczami?

Jak zlikwidować cienie pod oczami? Sposobów jest wiele, ale trzeba dopasować je do przyczyny naszego problemu. W sytuacji, gdy podkowy pod oczami związane są z czynnikami genetycznymi, pozostaje nam jedynie ich maskowanie i zaakceptowanie naszego wyglądu, bo genów nie da się zmienić. Pomocne w tym przypadku okazują się też chłodne okłady żelowe, przykładanie plasterków zielonego ogórka, okłady z herbaty oraz stosowanie właściwie dobranych kosmetyków odżywiających skórę i poprawiających mikrokrążenie.

Aby zlikwidować cienie pod oczami, trzeba wyeliminować sprzyjające im czynniki, czyli zacząć się wysypiać, zmienić dietę na zdrową i bogatą w składniki odżywcze oraz zrezygnować ze stosowania używek. W większości przypadków doskonałe efekty przynosi także odpowiednie nawadnianie organizmu i ograniczenie stresu.

Warto też nauczyć się korzystania z korektora pod oczy. W celu ukrycia przebarwień najlepiej wybrać korektor o barwie morelowej, żółtej lub beżowej – ostateczny wybór uzależniony jest od posiadanej karnacji; z nieestetycznymi przebarwieniami dobrze radzą sobie też kosmetyki rozświetlające.

