Czujesz się źle podczas podróży? Sprawdź, jak się przed tym chronić

Zaburzenia pracy żołądka lub problemy z trawieniem, które sprawiają, że musimy spędzić trochę czasu w toalecie, to jedne z bardzo częstych powodów będących w stanie uprzykrzyć nawet najbardziej ekscytującą podróż. Dlatego też mamy dla ciebie kilka prostych wskazówek, które pozwolą ci uchronić się od problemów gastrycznych i zachować dobre samopoczucie w czasie spędzonym w środkach lokomocji.

Obciążenie dla układu pokarmowego

Podczas podróży bardzo często jesteś zmuszony do odstępstw od twojej codziennej, zwyczajowej diety. Być może jesz posiłki w nieznanych lokalizacjach, czasami także zabierasz ze sobą przetworzoną żywność. Wtedy łatwo jest przejadać się lub doznawać zaburzeń w pracy żołądka. Do takich twierdzeń przychyla się dr Shilpa Ravella, gastroenterolog z NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

Niezależnie od tego, czy podróżujesz samolotem, samochodem, czy innym środkiem transportu, wszystkie te zmiany obciążają układ trawienny. Sprawiają, że z większym prawdopodobieństwem spotkają cię problemy żołądkowo-jelitowe podczas podróży. Możesz zatem doświadczyć biegunki (w tym tzw. biegunki podróżnych), zaparć, zgagi, nudności, wzdęć lub wiążących się z nimi gazów. Jedno jest pewne: nikt nie chce marnować czasu w podróży na przeżywanie problemów trawiennych.

1. Nie przejadaj się

W korzystanie z życia podczas wakacji można wliczyć także stołowanie się w restauracjach, odkrywanie nowych miejsc z jedzeniem i próbowanie nieznanych potraw. To skłania do jedzenia większej ilości pokarmu, niż zazwyczaj.

Dr Ravella przypomina, że przejadanie się rozciąga żołądek. Badania wykazały, że osoby przejadające się 10 razy częściej potrzebują pomocy medycznej w nagłych wypadkach niż te, które żywią się racjonalnie niezależnie od okoliczności.

2. Jedz dużo błonnika

Istotna jest regularność wypróżnień. Dietetyczka Colleen Webb radzi, aby spożywać tyle błonnika, co zazwyczaj. Najlepsze źródła tego składnika to owoce, warzywa, orzechy, nasiona, produkty pełnoziarniste i fasola. Jej zdaniem gotowane warzywa i owoce pozbawione skórki mogą ograniczyć ryzyko chorób przenoszonych przez żywność.

Potwierdza to dr Ravella i zauważa, że głównym powodem zaparć podczas podróży jest brak błonnika o odpowiedniej jakości. Dlatego też podczas podróży ogranicz spożycie przetworzonej żywności. Zapakuj do auta zdrowe przekąski lub kup je w lokalnych sklepach spożywczych. Spożywaj zwłaszcza produkty roślinne.

3. Pij odpowiedzialnie!

Odwodnienie jest jedną z głównych przyczyn zaparć, dlatego podczas wakacyjnej podróży należy pić dużo wody. Jednak ustal z odpowiednim wyprzedzeniem, czy w miejscu, do którego się udajesz oraz tam, gdzie zatrzymujesz się na dłuższy postój w trasie znajduje się woda zdatna do picia. Postaw raczej na wodę butelkowaną, jeśli masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa.

Chłodne napoje także kuszą podczas podróży, zwłaszcza, jeżeli na zewnątrz jest bardzo gorąco. A obowiązkowym elementem takich napojów są kostki lodu. Zrezygnuj z nich w miejscach, w których woda może nie być do końca bezpieczna. Zanieczyszczona woda zakłóci pracę jelit i doprowadzi do... czegoś zupełnie odwrotnego, niż zaparcia.

Pamiętaj również, że nadmierne spożycie napojów zawierających dużo cukru, kofeiny lub alkoholu (chyba, że jesteś kierowcą, to zapomnij o nim w ogóle) może podrażniać układ pokarmowy, szczególnie u osób z wrażliwym żołądkiem. Zwłaszcza kawa i alkohol mogą przyspieszyć trawienie. To oznacza, że jelita mają mniej czasu na wchłanianie wody, a efektem takiego stanu rzeczy są biegunki.

4. Kupuj warzywa i owoce w lokalnych sklepach

Żołądek czasami musi odpocząć od jedzenia z restauracji oraz tego przetworzonego. Kupowanie świeżej żywności z pobliskich sklepików i przygotowywanie posiłków w hotelowej kuchni to bardzo dobra opcja. Nie tylko pozwala uniknąć problemów, ale także jest sposobem na oszczędzenie pieniędzy.

Świeże domowe jedzenie prawie zawsze jest bardziej korzystne dla zdrowia układu pokarmowego niż spożywanie posiłków poza domem. Dlatego bardziej prawdopodobne jest zatrucie pokarmowe podczas podróży niż w czasie codziennej domowej rutyny. Może ono nie tylko doprowadzić do problemów z pracą przewodu pokarmowego, ale również przyczynić się do zachorowania na zespół jelita drażliwego, który często trwa do końca życia.

Biegunka podróżnych jest równie często spotykaną chorobą, która może objawić się po spożyciu posiłku lub wody pitnej zanieczyszczonej bakteriami, wirusami lub pasożytami. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podaje, że ​​chociaż biegunka podróżnych może pojawić się wszędzie, to najwyższe ryzyko występuje w sporej części Azji (z wyjątkiem Japonii), a także na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Meksyku oraz w Ameryce Środkowej i Południowej.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia biegunki podróżnych, CDC opublikowało zatem wytyczne odnośnie bezpieczeństwa. Odradzane jest uliczne jedzenie, picie bieżącej wody zamiast butelkowanej, za to zaleca się sprawdzać, czy potrawa na pewno została ugotowana, a nie jest na przykład półsurowa.

5. Kiedy pojawia się „potrzeba”, nie ignoruj jej

Wypróżnianie się w publicznej toalecie lub łazience przynależącej do współdzielonego z wieloma osobami pietra w ośrodku wypoczynkowym jest dla wielu osób niewygodne. Jednak nie stanowi to powodu, dla którego można zrezygnować z pójścia „na stronę” lub odkładać je nierzadko nawet do końca podróży.

Takie postępowanie może przyczynić się do nieregularnych wypróżnień i dyskomfortu w obrębie któregokolwiek z odcinków przewodu pokarmowego. Ignorowanie chęci wypróżnienia może prowadzić do zaparć. Zaparcia mogą być groźne zwłaszcza po kilku dniach, kiedy w pewnym momencie pojawi się biegunka, a człowieka wręcz rozrywa od środka.

6. Myj ręce. Często!

Przed jedzeniem dokładnie umyj ręce nie samą wodą, ale również z użyciem mydła. Dzięki temu unikniesz dostania się do twojego przewodu pokarmowego chorobotwórczych zarazków.

Warto wiedzieć, że dokładne mycie powinno obejmować również wyszorowanie paznokci i oczyszczenie przestrzeni między palcami. Nie zapomnij o nadgarstkach. Używaj ręczników papierowych do osuszenia rąk oraz... zakręcenia kranu!

7. Weź ze sobą przenośną apteczkę

Leki bez recepty, takie jak środki zobojętniające sok żołądkowy, mogą pomóc w zapobieganiu zgadze. W leczeniu objawowym łagodnej biegunki podróżnych dobrym pomysłem jest to, abyś miał przy sobie środki na bazie podalicylanu bizmutu i loperamidu.

Jeżeli przyjmujesz dobrane przez lekarza leki na receptę, ważne jest, abyś najpierw skonsultował się z nim, czy przyjmowanie dodatkowych środków nie zaburzy działania specjalistycznych leków. Jeżeli dopada cię stan, którego objawy są alarmujące i występują w postaci gorączki, krwawych biegunek, wymiotów z krwią czy silnego bólu brzucha, natychmiast udaj się po pomoc lekarską.