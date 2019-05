Nerwica przełyku – 5 objawów, które powinny skłonić do wizyty u lekarza

Jedną z głównych przyczyn nerwicy jest przewlekły stres. Może się ona rozwinąć zarówno pod wpływem długo tłumionych emocji i „zwykłych” problemów dnia codziennego, jak i traumatycznych przeżyć. Wiele zależy od naszej wrodzonej wrażliwości i odporności na stres oraz osobowości. Znacznie większą skłonność do nerwicy przejawiają osoby o osobowości histerycznej oraz pesymiści.

Co to jest nerwica przełyku?

Nerwica przełyku to jeden z rodzajów zaburzeń nerwicowych, które cechują się różnymi objawami. Cechą wspólną każdego rodzaju nerwicy jest to, że osoba chora zaczyna pod wpływem emocji odczuwać różne dolegliwości, które nie mają typowego podłoża chorobowego.

Jest to poważna choroba, która przez wiele lat może „udawać” inne dolegliwości i sprawiać trudności diagnostyczne. Ze względu na to, że osoby chore na nerwicę zgłaszają się do lekarza z konkretnym problemem, a jego istnienia nie potwierdza wnikliwa diagnostyka, często uważane są za hipochondryków.

Zdiagnozowanie nerwicy polega przede wszystkim na wykluczeniu innych schorzeń, które mogą powodować zgłaszane przez pacjenta dolegliwości. Bardzo ważny jest tutaj wywiad z pacjentem, który powinien obejmować każdą dziedzinę życia chorego, dzięki czemu możliwe będzie szybsze odkrycie przyczyny problemu.

Osoby chore mogą przez długi czas funkcjonować normalnie; często schorzenie to dotyka osoby wyjątkowo wrażliwe i ambitne, które z różnych powodów nie radzą sobie z otaczającą je rzeczywistością, a wcale nie mają poważnych powodów do zmartwień, bo wiodą szczęśliwe i dostatnie życie.

Nerwica przełyku – objawy

W przypadku nerwicy przełyku obserwowane są różne zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Mogą one czasami przypominać objawy chorób serca, zgagi i refluksu, infekcji gardła, a nawet skłonić lekarza do wykonania wnikliwej diagnostyki w celu wykluczenia stwardnienia rozsianego. W każdym przypadku nerwica przełyku może dawać inne objawy; w przypadku niektórych chorych mogą jej towarzyszyć także objawy nerwicy lękowej, nerwicy natręctw i nerwicy żołądka.

Pierwsze objawy nerwicy przełyku można łatwo przeoczyć. Poniżej opisujemy 5 najczęstszych, których wystąpienie powinno skłonić do wizyty nie tylko u lekarza pierwszego kontaktu, ale także psychologa.

1. Zaburzenie czynnościowe funkcjonowania przełyku, czyli nadmierne skurcze lub wiotkość jego poszczególnych odcinków

Przemijające zaburzenia ze strony przełyku to jeden z pierwszych objawów choroby. Są one spowodowane nadmiernym pobudzeniem układu nerwowego i mogą przypominać objawy wrzodów, zgagi, refluksu oraz niestrawności. Najczęściej dolegliwości lokalizują się w okolicy klatki piersiowej i mogą objawiać się bólem, uciskiem, wyraźnie wyczuwalnymi skurczami, a nawet odczuciem obecności ciała obcego w przełyku.

2. Uczucie ucisku w okolicy gardła, krtani i tchawicy

Ucisk w gardle tzw. gula w gardle to kolejny z objawów nerwicy przełyku. Może on pojawiać się jedynie sporadycznie np. po silnym stresie lub towarzyszyć przez dłuższy czas, przypominając dolegliwości związane z infekcją dróg oddechowych. Czasami uciskowi w okolicy gardła towarzyszą także problemy z oddychaniem, silny niepokój, a nawet atak paniki.

3. Ucisk i ból w klatce piersiowej

Dolegliwości spowodowane nerwicą przełyku często przypominają ból wieńcowy. Towarzyszy mu uczucie ucisku, pieczenia i wyraźny niepokój. Czasami objawom nerwicy przełyku mogą też towarzyszyć wzdęcia, biegunka, ból brzucha i ból promieniujący do kręgosłupa.

4. Problemy z przełykaniem i krztuszenie się pokarmem, które powoduje narastanie lęku przed jedzeniem

Zaburzenia czynnościowe przełyku, które są spowodowane napięciem nerwowym, powodują także problemy z przełykaniem. Zdarzają się one nie tylko osobom chorym na nerwicę, ale niemal każdemu z nas w sytuacji silnego stresy – mówimy wówczas, że z nerwów nic nie przełkniemy. Jeżeli problemy z przełykaniem oraz krztuszenie się pokarmem nie zostaną w porę rozwiązane poprzez stosowanie leków, to może wystąpić lęk przed jedzeniem.

5. Wymioty spowodowane zaleganiem pokarmu w przełyku

Zaburzenia w funkcjonowaniu przełyku sprawiają, że może zalegać w nim pokarm. Powoduje to nudności i wymioty, które przynoszą szybką ulgę i pozwalają pozbyć się nieprzyjemnego uczucia ucisku oraz obecności ciała obcego wewnątrz przełyku.

