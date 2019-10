Ludzki oddech może znacząco wpłynąć na jakość powietrza w biurze

Nowe badania sugerują, że największymi zanieczyszczeniami powietrza biurowego są ludzie, którzy nieświadomie przenoszą i rozpraszają niezdrowe lotne związki, nosząc dezodoranty – a nawet oddychając.

Narażenie na zanieczyszczone powietrze może przyczynić się do rozwoju raka, chorób płuc, a nawet chorób serca. Walka z zanieczyszczeniem powietrza w dużych metropoliach nikogo dziś nie dziwi. Tak jak i zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach publicznych, jak urzędy, restauracje czy kluby.

Ponieważ większość z nas spędza minimum 40 tygodniowo w biurze, warto zastanowić się, jak powietrze, którym oddychamy w miejscu pracy może wpływać na nasze zdrowie. A jest się czego obawiać...

Niebezpieczne powietrze w naszych biurach

Badacze z Purdue University w West Lafayette nie mają dla nas dobrych wieści. „Chemia powietrza w pomieszczeniu jest dynamiczna. Zmienia się w ciągu dnia w zależności od warunków zewnętrznych, sposobu działania systemu wentylacyjnego i wzorców obłożenia w biurze” – wyjaśnia współautor badania, Brandon Boor. Aby dowiedzieć się dokładnie, co wpływa na jakość powietrza w biurze i jak ludzie mogą przyczynić się do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, Boor i współpracownicy stworzyli złożony system czujników we wspólnych przestrzeniach biurowych w Living Labs na Uniwersytecie Purdue Ray W. Herrick Laboratories.

Naukowcy dodali nawet czujniki temperatury do krzeseł biurowych, aby dowiedzieć się dokładnie, kiedy byli zajęci i jak obecność człowieka może wpływać na jakość powietrza w środowisku wewnętrznym. Wykorzystali również wysoce wyspecjalizowane urządzenie zwane spektrometrem masowym czasu przelotu reakcji transferu protonów.

Badania wykazały, że poziomy wielu związków są 10 do 20 razy wyższe w pomieszczeniach niż na zewnątrz. Jeśli przestrzeń biurowa nie jest odpowiednio wentylowana, te lotne związki mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie i wydajność pracowników.

Nawet oddech jest szkodliwy

Jednym z najlepszych lotnych związków obniżających jakość powietrza jest izopren, łatwopalna substancja obecna w olejkach eterycznych. Naukowcy zidentyfikowali izopren w oddechu osób pracujących w biurze. Naukowcy dodają również, że lotne chemikalia obecne w dezodorancie, produktach do makijażu i produktach do pielęgnacji włosów mogą w równym stopniu wpływać na jakość powietrza w biurze i jakość powietrza poza biurem. Dzieje się tak, ponieważ systemy wentylacyjne wyciągają je i wyrzucają na zewnątrz.

