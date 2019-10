Skurcze mięśni – czy można je bagatelizować?

Bolesny skurcz mięśni może zaskoczyć nas w najmniej oczekiwanej sytuacji np. podczas długiego stania, aktywności oraz w czasie snu. Powoduje nie tylko wyjątkowo nieprzyjemne dolegliwości, ale także może doprowadzić do urazów, dlatego w sytuacji, gdy skurcz łydki lub stopy wyrwie cię ze snu, nie wykonuj gwałtownych ruchów, tylko delikatnie rozmasuj kończynę. Nagłe wstanie z łóżka, może spowodować np. naderwanie ścięgien lub wiązadeł oraz upadek w wyniku braku czucia w nodze.

Skurcze mięśni – przyczyny

Każdy przynajmniej kilka razy w życiu przeżył bolesny skurcz mięśni nóg. Czasami tego typu dolegliwości mogą też dotyczyć kończyn górnych, okolicy obręczy barkowej, a nawet mięśni pleców. Skurcze mięśni to także dość delikatne drganie powieki, górnej wargi lub policzka, jednak w tym przypadku nie występują aż tak silne dolegliwości bólowe, a jedynie nieprzyjemne uczucie mrowienia i mimowolnego poruszania się mięśnia.

Do głównych przyczyn występowania nieprzyjemnych skurczy mięśni można zaliczyć m.in.:

niedobory wapnia, magnezu oraz potasu, które pojawiają się w wyniku stosowania ubogiej w minerały diety,



odwodnienie organizmu, które spowodowane jest wypijaniem zbyt małej ilości wody oraz zastępowaniem jej kawą, herbatą, działającymi moczopędnie ziołami oraz wyjątkowo szkodliwymi dla zdrowia napojami energetycznymi,



przewlekły stres,



zaburzenia neurologiczne,



intensywny wysiłek fizyczny,



przegrzanie organizmu,



niedotlenienie mięśni, które spowodowane jest np. noszeniem obcisłej odzieży i siedzeniem z nogą założoną na nogę,



zaburzenia krążenia i żylaki kończyn dolnych,



częste chodzenie w butach na wysokim obcasie,



nadwagę i siedzący tryb życia.

Każda z powyższych przyczyn może powodować występowanie skurczy mięśni z różną częstotliwością. Mogą one występować np. jedynie w okresie intensywnego wysiłku, stosowania diety odchudzającej lub w czasie letnich upałów, jednak trzeba pamiętać, aby powtarzające się skurcze mięśni zawsze skonsultować z lekarzem.

Dlaczego nie należy bagatelizować skurczy mięśni?

Skurcz mięśni nie jest powodem do niepokoju, jeżeli pojawia się sporadycznie i jest spowodowany np. długotrwałym siedzeniem w niewygodnej pozycji. Wówczas nie mamy zwykle do czynienia z bardzo bolesną dolegliwością, ale jedynie nieprzyjemnym mrowieniem i uczuciem twardości mięśnia, który narażony był np. na ograniczenie dopływu krwi. Powodem do niepokoju są bolesne skurcze mięśni nóg, które pojawiają się o różnych porach dnia oraz w nocy, bo mogą one świadczyć m.in. o problemach z krążeniem żylnym i być pierwszą z oznak żylaków. W tym przypadku pojawiają się też inne objawy np. uczucie ciężkich nóg, obrzęki, zaczerwienienie i pieczenie skóry. Warto wiedzieć, że skurcze mięśni bywają też pierwszą z oznak zaburzeń neurologicznych o różnym podłożu – jeżeli nie mijają po zmianie diety oraz suplementacji i towarzyszą im inne dolegliwości np. bóle głowy, zawroty głowy i mrowienia kończyn, trzeba szybko skonsultować się z lekarzem.

Bagatelizowanie często pojawiających się skurczy mięśni może opóźnić postawienie ważnej dla zdrowia i życia diagnozy. Niestety, tego typu dolegliwościami objawiają się nie tylko powszechnie występujące niedobory minerałów, ale także poważne schorzenia np. stwardnienie rozsiane. Dla własnego bezpieczeństwa warto udać się do lekarza i wykonać podstawowe badania, które pozwolą wykryć ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. W przypadku osób otyłych, z nadwagą oraz prowadzących siedzący tryb życia skurcze mięśni często są pierwszym sygnałem niewydolności żylnej, a szybka diagnostyka i wdrożenie leczenia to jeden z podstawowych elementów profilaktyki przeciwzakrzepowej, która może uratować życie, bo zakrzepica zabija coraz więcej młodych osób.

