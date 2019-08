Gdy zwykła podróż samolotem kończy się nagłą śmiercią. Co musisz wiedzieć o zakrzepach?

Siedzenie przez dłuższy czas może wpływać na krążenie krwi i prowadzić do rozwoju zakrzepów krwi. Loty samolotem trwające cztery godziny lub dłużej może być czynnikiem ryzyka zakrzepicy żył głębokich (DVT) i zatorowości płucnej (PE). Oba te stany są poważne i mogą prowadzić do śmierci, jednak można im zapobiegać i leczyć je.

Co więcej, podróżować samolotem mogą osoby, które zmagały się z zakrzepicą, jednak powinny omówić swoje plany z lekarzem. To bardzo ważne, ponieważ należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: historia i stan zdrowia, lokalizacja i wielkość skrzepu, czas trwania lotu.

Wystąpienie zakrzepu w czasie podróży – czynniki ryzyka:

osobista historia zakrzepów krwi,



historia rodzinna zakrzepów krwi,



osobista lub rodzinna historia genetycznego zaburzenia krzepnięcia,



wiek powyżej 40 lat,



palenie papierosów,



otyłość,



stosowanie antykoncepcji hormonalnej z estrogenami,



przyjmowanie hormonalnych leków zastępczych,



przebycie operacji w ciągu ostatnich 3 miesięcy,



uszkodzenie żyły z powodu obrażeń,



obecna lub niedawna ciąża (sześć tygodni po porodzie lub niedawna utrata ciąży),



nowotwór,



posiadanie cewnika żylnego w dużej żyle,



gips na nogach.



Jak objawia się zakrzep w nodze?

Objawy, których nie wolno ignorować, to:

ból nóg, skurcze lub tkliwość,



obrzęk w kostce lub nodze, zwykle tylko na jednej nodze,



przebarwiona, niebieskawa lub czerwonawa łatka na nodze,



skóra, która jest cieplejsza w dotyku niż reszta nogi.



Jednak objawy te nie muszą wystąpić.

Jak zapobiec wystąpieniu zakrzepicy?

Jeśli któryś z czynników ryzyka występuje u ciebie, musisz skonsultować się z lekarzem. Może on np. zlecić przyjęcie przed podróżą leku, rozrzedzającego krew. Jeśli masz taką możliwość, wybierz miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi, by móc nimi ruszać w trakcie lotu. Ważne jest również, aby powiadomić linie lotnicze, że masz skłonność do zakrzepów krwi i musisz mieć możliwość poruszania się po samolocie. Pamiętaj o piciu wody, by nie dopuścić do odwodnienia i zagęszczenia krwi. Zrezygnuj z kawy i alkoholu, które dla odmiany sprzyjają odwodnieniu. Załóż pończochy uciskowe, aby stymulować krążenie i zapobiegać gromadzeniu się krwi. Zrezygnuj z obcisłej odzieży i nie krzyżuj nóg.

W czasie siedzenia ruszaj nogami:

Przesuwaj stopy po podłodze, aby pomóc rozciągnąć mięśnie ud.



Naprzemiennie wpychaj pięty i palce stóp w ziemię. Pomaga to napiąć mięśnie łydek.



Ruszaj palcami u stóp w celu poprawy krążenia.



