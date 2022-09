Jak sporadyczne palenie papierosów wpływa na nasze zdrowie?

Palenie pięciu lub mniej papierosów dziennie może spowodować prawie takie same uszkodzenia płuc, co palenie dwóch paczek dziennie zgodnie z ostatnim badaniem z Columbia University, w którym zbadano czynność płuc 25 tys. osób, w tym palaczy, byłych palaczy i tych, którzy nigdy nie palili. Badacze stwierdzili, że „okazjonalni” palacze, którzy palą pięć lub mniej papierosów dziennie, mają obniżoną czynność płuc podobną do osób palących ponad 30 papierosów dziennie. Doszli do wniosku, że okazjonalny palacz potrzebowałby roku, aby stracić funkcję płuc w takim stopniu, w jakim ciężki palacz straciłby w 9 miesięcy.

Jak papierosy uszkadzają płuca?

Eksperci szacują, że 34 mln dorosłych pali, a ponad 16 mln cierpi na choroby związane z paleniem. Niezależnie, czy dana osoba pali pięć papierosów dziennie, czy dwie paczki, negatywny wpływ na organizm jest znaczący. Podczas palenia papierosów uwalnia się ponad 7000 chemikaliów, a co najmniej 69 z nich powoduje raka. Uszkadzają one komórki w płucach, a kiedy te ulegają stanom zapalnym i nabrzmiewają, ciało próbuje naprawić uszkodzenie. Podczas tego procesu normalna, zdrowa tkanka płucna może ulec rozkładowi, gdy ciało próbuje naprawić szkody spowodowane paleniem.

„Jest powód, dla którego nikotyna jest stosowana w insektycydach. To trucizna” – powiedział dr Russell Buhr, doktor medycyny płucnej w Ronald Reagan UCLA Medical Center w Los Angeles. – „Może powodować uszkodzenie komórek w płucach, w szczególności tych, które pomagają usunąć śluz. Brak prawidłowego usunięcia śluzu może spowodować [kolejne] uszkodzenia (...), a także zapewnia dobry dom dla bakterii i infekcji. Te częste infekcje mogą przyspieszyć pogorszenie funkcji płuc, oprócz bezpośrednich uszkodzeń spowodowanych przez nikotynę i samą ekspozycję na dym tytoniowy”.

Wpływ palenia papierosów na zdrowie

Palenie papierosów przyczynia się do chorób układu oddechowego, a także chorób układu krążenia. Już wypalenie jednego papierosa dziennie dostarcza do płuc 7 tysięcy szkodliwych substancji. Nie należy zatem kierować się myśleniem, że kilka papierosów dziennie nie zaszkodzi. Wpływ sporadycznego palenia może być tak samo negatywny dla organizmu jak przy częstym paleniu papierosów.

Mitem jest również myślenie, że cienkie papierosy są mniej szkodliwe. Tak nie jest, ponieważ tzw. slimy zawierają substancje smoliste tak samo jak zwykłe papierosy. Cienkie papierosy także mogą powodować choroby układu oddechowego, zwiększać raka jamy ustnej i potęgować ryzyko chorób serca.

Czy palenie raz na tydzień szkodzi?

Czy palenie jednego papierosa w ciągu dnia to nałóg? Jeśli wypalamy go każdego dnia, to jest to pewnego rodzaju uzależnienie. Podobnie jest z paleniem okazjonalnym np. na imprezach czy spotkaniach towarzyskich. Jeśli co tydzień palimy, nie wpływamy korzystnie na swoją kondycję zdrowotną. Każdy papieros zawiera negatywne substancje, każdy osłabia serce i płuca.

Czy 5 papierosów dziennie szkodzi?

Jeśli już jeden papieros dziennie oddziałuje negatywnie na zdrowie, to jak działa pięć papierosów? Pięć razy mocniej. W każdym papierosie znajdują się substancje smoliste, które obciążająukład oddechowy.

Skutki biernego palenia

Bierne palenie papierosów także negatywnie wpływa na zdrowie. Przebywając w towarzystwie palacza, wdychamy dym w sposób nieświadomy, a co więcej, dym tytoniowy wydobywający się z papierosa palacza jest bardziej szkodliwy niż dym, który wdycha palacz.

Dym tytoniowy szczególnie niebezpieczny jest dla dzieci oraz dla kobiet w ciąży. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na to, by nie przebywać z dziećmi w towarzystwie palaczy. Skutki palenia papierosów mogą być przerażające, ponieważ zwiększają ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych przełyku, układu oddechowego, raka żołądka, pęcherza moczowego.

Palenie pomaga schudnąć? Nieznacznie i to za jaką cenę...

Po rzuceniu palenia zazwyczaj się tyje. To dlatego, że palenie papierosów zmniejsza odczucie głodu, poprawia metabolizm i przyczynia się do spalenia około 200-300 kalorii. Nie jest to jednak sposób na to, by schudnąć, ponieważ negatywnych stron palenia jest dużo więcej niż potencjalnej korzyści pod kątem odchudzania.

To nieprawda, że papierosy łagodzą stres

Palenie tytoniu nie wpływa korzystnie również na zdrowie psychiczne. Mechanizm uzależnienia porównuje się do neurozy, która wynika z przymusu wykonywania pewnych czynności. Palenie papierosów może potęgować odczucie stresu, a nie go łagodzić, jak wydaje się wielu palaczom. Myśl, że podczas palenia papierosów organizm rozładowuje stres jest złudna, ponieważ nikotyna pobudza organizm, a nie go wycisza.

To nieprawda, że palenie sprawia dużo przyjemności

Palenie tytoniu może stymulować ośrodek przyjemności w mózgu, ponieważ zwiększa wydzielanie dopaminy. Może też zmniejszać poczucie lęku, a także obniżać apetyt. Ten mechanizm wyzwala się jednak dopiero po wypaleniu papierosa, a nie w trakcie. Osoba uzależniona, która wypala dużo papierosów, nie odczuwa już z tego powodu przyjemności, a jedynie uzależnienie.

Mniejsze ryzyko nowotworów i chorób endometrium? Wręcz przeciwnie!

U kobiet papierosy mogą przyczyniać się do rozwoju endometriozy. Wciąż nie ma jednak badań, które jasno wskazałyby, że rzeczywiście nikotyna może wpływać na zmiany zachodzące w endometrium. Przy leczeniu endometriozy bezwzględnie wskazane jest rzucenie palenia. Zrezygnowanie ze wszystkich nałogów jest konieczne do tego, by rozpocząć leczenie choroby.

Osoby palące są również bardziej narażone na rozwój choroby nowotworowej. Nikotyna może przyczyniać się do szybszego rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w organizmie i do ich migracji z układu oddechowego do mózgu.

Palenie a wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Palenie papierosów może przyczyniać się do powstawania stanów zapalnych jelita grubego, a także do wrzodów jelit. Jak wynika z danych, duży odsetek byłych palaczy jest narażony na rozwój wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Palenie nikotyny może przyczynić się również do rozwoju choroby Crohna oraz innych niespecyficznych chorób jelit.

Nikotyna a choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to jedno ze schorzeń, których ryzyko spada u palaczy. Nie jest to jednak wskaźnik do tego, by rozpocząć palenie papierosów. Jak wynika jednak z ustaleń badaczy, nie ma bezpośrednich sygnałów mówiących o tym, że palenie papierosów może chronić mózg przed rozwojem Parkinsona.

Zmniejszająca się funkcja płuc

Funkcja płuc – ilość powietrza, którą osoba może wdychać i wydychać – naturalnie maleje z wiekiem. Palenie przyspiesza ten proces.

„Ściany dróg oddechowych stają się słabsze i zapadają się podczas wydechu, zatrzymując powietrze w płucach. Kiedy bierzesz kolejny oddech, układasz nowe warstwy powietrza na warstwach tego zatrzymanego. Oddech staje się więc trudny i niewygodny” – powiedział Husham Sharifi, pulmonolog ze Stanford Health Care w Kalifornii.

„Utrata funkcji płuc oznacza, że trudniej będzie ci dostarczyć tlen do kluczowych narządów, takich jak serce i mózg” – dodał Sharifi. – „Może to wpłynąć na twoje zdolności poznawcze i zdrowie serca, nawet zanim zdasz sobie sprawę ze szkód wyrządzonych przez palenie względem naczyń krwionośnych mózgu i serca. Możesz potrzebować dodatkowego tlenu dostarczanego z butli tlenowej, aby utrzymać odpowiednią ilość tlenu w ciele”.

Lepsze rokowania w chorobach śródmiąższowych płuc? Nie do końca...

Palenie papierosów może przyczyniać się do zwiększenia wydzielania śluzu w drogach oddechowych. To z kolei wywołuje przewlekły stan zapalny w oskrzelach i w płucach, a także przyczynia się do rozwoju chorób płuc takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Jak rzucić palenie?

Dr Brooks Kuhn, specjalista ds. pulmonologii na University of California Davis Health, mówi, że trzeba mieć dobrą motywację, aby skutecznie rzucić palenie.

„Najlepszym sposobem na rzucenie palenia jest rozpoczęcie od refleksji, dlaczego palisz” – powiedział Kuhn. – „Bez zidentyfikowania powodów palenia – czy to lęku, nawyku, przyjemności, czy interakcji społecznych – trudno jest rzucić palenie”.

Eksperci podkreślają, że osoby, które szukają pomocy u lekarza, znacznie częściej skutecznie rzucają palenie. Opcje pomocy w rzuceniu palenia obejmują poradnictwo, terapię behawioralną i zastępczą terapię nikotynową.

