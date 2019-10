9 godzin snu to dla ciebie za mało? Naukowcy mają złe wieści

Bezsenność i wydłużony czas snu wydają się być związane ze spadkiem funkcjonowania neurokognitywnego, co może poprzedzać wystąpienie choroby Alzheimera, jak poinformował główny autor badania dr Alberto R. Ramos z Uniwersytetu w Miami. Badania koncentrowały się na populacji latynoskiej, której przedstawiciele są 1,5 razy bardziej narażeni na rozwój choroby Alzheimera w porównaniu na przykład z Europejczykami.

Czytaj także:

Śpisz mniej niż 7 godzin? Zobacz, co może ci się stać

Przyczyna czy skutek?

Przeprowadzono wiele badań na temat powiązań między snem słabej jakości – zarówno zbyt długim, jak i zbyt krótkim – i jego związkiem z chorobą Alzheimera i demencją. Badania te nie dotyczyły tego, czy słaby sen jest przyczyną pogorszenia funkcji poznawczych, czy też wczesnym objawem tego stanu rzeczy.

„Różne rodzaje demencji są związane z różnymi problemami ze snem. Nie jest jasne, czy niska jakość snu powoduje, czy pogarsza demencję, czy też demencja prowadzi do złej jakości snu. Niektórzy badacze uważają, że obie te teorie mogą być prawdziwe i potrzebne są dalsze badania, aby lepiej wyjaśnić te związki” – powiedziała neurolog dr Verna Porter.

Badanie to polegało na samodzielnych zgłoszeniach i nie badało snu w pełni. Dotyczyło tylko populacji latynoskiej, więc naukowcy twierdzą, że nie można go odnosić do całej populacji. Zdaniem niektórych naukowców jakość snu – to znaczy, jak bardzo regenerujący jest sen – może być lepszym wskaźnikiem niż cokolwiek innego. Poza tym u niektórych osób przywrócenie zdrowia mózgu zajmuje więcej czasu. Poza tym „istnieją inne znane znaki ostrzegawcze, na które należy zwracać uwagę, w tym trudności w wykonywaniu już dobrze znanych zadań, dezorientacja oraz problemy z mówieniem lub pisaniem.

Lepsza jakość snu = zdrowy mózg

Chociaż konieczne mogą być dalsze badania w celu ustalenia ścisłego związku przyczynowo-skutkowego między zbyt dużą liczbą godzin snu a ryzykiem otępienia, już dziś można zacząć wprowadzać zmiany w stylu życia, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych w późniejszych latach.

Badania wykazały, że stymulacja mózgu poprzez uczenie się nowych umiejętności, utrzymywanie zdrowych emocji dzięki dobrym relacjom z ludźmi i dobry sen są pomocne dla zdrowia mózgu i mogą powstrzymywać pogorszenie funkcji poznawczych.

Co więcej, najnowsze badania sugerują, że dieta o niskiej zawartości tłuszczu, za to obfitująca w warzywa oraz regularne ćwiczenia są to czynniki, które mogą również pomóc zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.

Naukowcy mówią, że, chociaż nie można zmienić niektórych rzeczy – na przykład genów – większość ludzi może zapanować nad swoimi nawykami i zamienić je na zdrowsze wersje. Jeśli jednak regularnie śpisz zbyt długo (9 godzin lub więcej) lub za mało (mniej niż 6), może to być czas na wizytę u lekarza. To samo dotyczy sytuacji, gdy śpisz normalnie, ale nie czujesz się dobrze wypoczęty.

Czytaj także:

Śpisz za dużo lub za mało? Możesz mieć atak serca

Jak się wyspać i wstać w dobrym nastroju?