Pierwsze objawy zakażenia HIV mogą przypominać grypę

Wirus HIV powoduje chorobę AIDS, która zaczyna dotykać coraz większą liczbę osób na całym świecie. AIDS upośledza funkcjonowanie układu odpornościowego, dlatego często pierwszym objawem zakażenia są nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, bóle mięśni i stawów oraz osłabienie, które przypominają przeziębienie lub grypę.

Jak można zarazić się wirusem HIV?

Wirus HIV może wniknąć do naszego organizmu wraz z krwią lub innymi wydzielinami osoby zakażonej np. spermą. Jak dotąd, nie udowodniono, że można zakazić się wirusem HIV w czasie pocałunku, choć jest to potencjalnie możliwe w sytuacji, gdy osoba chora ma w jamie ustnej krwawiącą ranę. HIV nie przenosi się poprzez dotyk oraz drogą kropelkową.

Najczęstszą przyczyną zakażenia wirusem HIV są przygodne kontakty seksualne bez zabezpieczenia w postaci prezerwatywy. Prawidłowo założona prezerwatywa chroni przed zakażaniem także innymi chorobami, jednak gwarantuje 100% skuteczności i trzeba mieć to na uwadze. Inną drogą zakażenia jest kontakt z krwią chorego, która dostanie się do naszego organizmu np. podczas zastrzyku (sporą grupę chorych stanowią stosujący te same strzykawki narkomani), wypadku, udzielania pierwszej pomocy (zawsze trzeba pamiętać o założeniu rękawiczek ochronnych, które powinny znajdywać się w każdej apteczce samochodowej), pobierania krwi i innych zabiegów medycznych.

Sporym ryzykiem zakażenia obarczone jest korzystanie z usług kosmetycznych i fryzjerskich, które nie są świadczone przez profesjonalistów. Źródłem zakażenia w tym przypadku może być np. nieodkażona maszynka do golenia, nożyczki, cążki itp., którymi zostanie uszkodzona nasza skóra. W trosce o zdrowie lepiej nie korzystać z usług fryzjerskich i kosmetycznych np. podczas wyjazdów zagranicznych do krajów, w których nieprzestrzegane są zasady higieny.

Kobieta zakażona wirusem HIV może zakazić dziecko drogą wewnątrzmaciczną oraz w czasie karmienia piersią, bo pokarm zaliczany jest do wydzielin organizmu, w których mogą znajdować się duże ilości komórek wirusa.

Warto pamiętać, że aby wirus przedostał się do naszego organizmu, krew oraz inne wydzieliny osoby chorej, muszą przeniknąć przez barierę skóry lub błon śluzowych. Zwykły dotyk, przebywanie w tym samym pomieszczeniu, a nawet spożywanie posiłków na tych samych talerzach, nie powodują zakażania.

Objawy HIV

Pierwsze objawy zakażenia HIV mogą przypominać objawy przeziębienia oraz objawy grypy ze względu na mechanizm działania wirusa, który upośledza funkcjonowanie układu immunologicznego i zwiększa podatność na różne choroby. Stan ten nazywany jest ostrą chorobą retrowirusową i objawia się, m.in.:

ogólnym osłabieniem,



stanem zapalnym gardła,



stanem podgorączkowym lub gorączką,



bólem mięśni i stawów,



bólem głowy,



zmianami zapalnymi i owrzodzeniami śluzówki jamy ustnej,



nocnym poceniem się,



wysypką,



mniejszą tolerancją wysiłku.

Z czasem zaczynają pojawiać się kolejne objawy np. powiększone węzły chłonne, narastające osłabienie i zmęczenie, spadek masy ciała oraz owrzodzenia w okolicach intymnych.

Jak widać, wyszczególnione powyżej objawy często występują u osób, które przechodzą przeziębienie lub grypę, więc jeżeli systematycznie nawracają, trzeba skonsultować się z lekarzem i wykonać badania na HIV. Badań nie należy się wstydzić, bo świadomość bycia osobą zakażoną i wczesne leczenie są ważne nie tylko dla nas samych, ale także innych np. partnera i dzieci. Test na HIV powinien zostać zawsze wykonany przed planowaniem ciąży i później, podczas jej trwania, bo pozwala zastosować odpowiednie procedury w czasie porodu.

